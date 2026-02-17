Schwärzler besiegt ehemalige Nummer sieben der Welt

Erfolgserlebnis für Joel Schwärzler!

Der ÖTV-Youngster bezwingt beim ATP-Challenger im französischen Lille den Belgier David Goffin, an Position fünf gesetzt, nach Satzrückstand mit 4:6, 6:3, 6:4.

Im November 2017 erreichte Goffin mit Platz sieben seine höchste Platzierung in der Weltrangliste, Schwärzler bezwingt also einen einstigen Top-Ten-Spieler.

Der Vorarlberger trifft in der zweiten Runde auf den 16-jährigen Franzosen Moise Kouame.

Seine Landsmänner Sebastian Ofner und Filip Misolic (Aufgabe) sind bereits aus dem Bewerb ausgeschieden.