Goffin, David GOF
Schwärzler, Joel Josef SCH
Endstand
1:2
6:4 , 3:6 , 4:6
NEWS

Schwärzler besiegt ehemalige Nummer sieben der Welt

Während Sebastian Ofner beim Challenger in Lille scheitert, biegt der Vorarlberger einen ehemaligen Top-Ten-Spieler.

Schwärzler besiegt ehemalige Nummer sieben der Welt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Erfolgserlebnis für Joel Schwärzler!

Der ÖTV-Youngster bezwingt beim ATP-Challenger im französischen Lille den Belgier David Goffin, an Position fünf gesetzt, nach Satzrückstand mit 4:6, 6:3, 6:4.

Im November 2017 erreichte Goffin mit Platz sieben seine höchste Platzierung in der Weltrangliste, Schwärzler bezwingt also einen einstigen Top-Ten-Spieler.

Der Vorarlberger trifft in der zweiten Runde auf den 16-jährigen Franzosen Moise Kouame.

Seine Landsmänner Sebastian Ofner und Filip Misolic (Aufgabe) sind bereits aus dem Bewerb ausgeschieden.

