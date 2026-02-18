Premier League: Warum Luke Littler ein Freilos bekommen könnte

Die Premier League of Darts läuft bislang nicht nach Wunsch für Top-Favorit Luke Littler.

An den ersten zwei Spieltagen sammelte der Doppelweltmeister erst zwei Punkte, wodurch er nur Fünfter in der Tabelle ist. In der dritten Runde könnte Littler nun direkt zwei Punkte sammeln, ohne ein Match zu spielen. Ihm winkt nämlich ein "Bye".

Der Gewinner des jeweiligen PL-Spieltags erhält fünf Punkte, als Finalist bekommt man drei Punkte. Für die Verlierer der Halbfinals gibt es zwei Punkte. Acht Spieler der Premier League treten jede Woche in einem KO-Turnier an.

Muss der Tabellenführer absagen?

Der Grund für Littlers mögliches Freilos: Michael van Gerwen. Wie die PDC mitteilt, habe der Premier-League-Führende ein "medizinisches Problem". Ob er am Donnerstag in Glasgow antreten kann, entscheide sich nach den Testergebnissen, auf die der Niederländer aktuell wartet.

Wenn ein Spieler einen Premier-League-Spieltag absagen muss, erhält sein Viertelfinal-Gegner laut den Turnierregeln ein Freilos. Das wäre am kommenden Donnerstag eben Littler.