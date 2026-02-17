Negativserie hält an: Ofner bei Challenger früh geschlagen

Sebastian Ofner kommt beim hochdotieren ATP-Challenger in Lille nicht über die erste Runde hinaus.

Der Steirer muss sich dem drittgesetzten Franzosen Hugo Gaston nach rund 100 Minuten Spielzeit mit 2:6, 6:3, 4:6 geschlagen geben.

Damit schafft Ofner auch in Frankreich kein positives Erfolgserlebnis. Seinen einzigen Sieg in der bisherigen Saison feierte der 29-Jährige in der ersten Qualifikationsrunde zu den Australian Open.