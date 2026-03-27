Ofner, Sebastian OFN
Cecchinato, Marco CEC
Endstand
2:0
7:6 , 7:5
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Ofner und Neumayer bei Challenger-Turnieren im Semifinale

Sebastian Ofner steht nach einem Sieg in zwei Sätzen im Halbfinale des ATP-Challengers in Montemar. Lukas Neumayer ist in Split im Semifinale.

Ofner und Neumayer bei Challenger-Turnieren im Semifinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sebastian Ofner ist ins Halbfinale von Montemar eingezogen. Der 29-Jährige schlägt Marco Cecchinato beim ATP-Challenger mit 7:6 (6) und 7:5.

Der Steirer nimmt der ehemaligen Nummer 16 der Weltrangliste gleich im ersten Game den Aufschlag ab, der Italiener holt sich den Aufschlag wiederum beim Stand von 2:1 für den Österreicher zurück. Im Tie-Break liegt Ofner bereits mit 3:6 zurück, holt sich Satz eins aber noch mit fünf Punkten in Folge.

Im zweiten Satz gibt Österreichs Nummer eins den Aufschlag beim Stand von 2:2 ab, als Cecchinato zum Satzgewinn aufschlägt, gelingt Ofner das wichtige Break. Nachdem Ofner bei eigenem Service auf 6:5 stellt, entscheidet der ÖTV-Spieler das Spiel mit einem weiteren Break.

Im Halbfinale trifft Ofner auf den Sieger des spanischen Duells zwischen Pedro Martinez und Pablo Carreno Busta.

Neumayer in Split ebenfalls im Halbfinale

Lukas Neumayer erreicht in Split ebenfalls das Halbfinale. Beim ATP-Challenger in Kroatien fertigt der 24-Jährige Duje Ajdukovic mit 6:2 und 6:4 ab.

Das Spiel wird mit drei Breaks eröffnet, von denen Neumayer zwei für sich entscheidet. Beim Stand von 4:2 nimmt der Österreicher seinem kroatischen Kontrahenten erneut den Aufschlag ab.

Auch in Satz zwei gelingen Neumayer drei Breaks, Ajdukovic nur eines. Beim Stand von 5:3 nimmt der Salzburger dem Kroaten schlussendlich den Aufschlag zum Match-Sieg ab.

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