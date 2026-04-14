Ofner scheitert in Barcelona in der ersten Runde an de Minaur

Für Sebastian Ofner ist das ATP-500-Turnier in Barcelona bereits in der ersten Runde zu Ende.

Österreichs Nummer eins muss sich gegen die Nummer drei des Turniers dem Australier Alex de Minaur (ATP 7.) mit 6:7(7), 4:6 geschlagen geben.

Dabei kann Ofner vor allem im ersten Satz sehr stark mit de Minaur mithalten. Nachdem beide alle ihre Aufschlagspiele durchbringen, fällt die Entscheidung im Tie-Break.

Ofner vergibt Satzball

Dort geht der Australier bereits mit 6:3 in Führung, doch Ofner kann alle drei Satzbälle abwehren und erarbeitet sich selbst einen Satzball. Allerdings vergibt auch er und so kann de Minaur mit seinem vierten Satzball ausservieren.

Satz zwei geht für Ofner denkbar schlecht los. Gleich sein erstes Aufschlagspiel muss er abgeben. Danach hält der Steirer weiter gut dagegen und erarbeitet sich drei Breakbälle, doch die lässt er allesamt ungenutzt.

So kann de Minaur nach 1:47 Stunden Spielzeit mit seinem ersten Matchball die Partie für sich entscheiden.