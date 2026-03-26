Sinner baut nach Miami-Viertelfinalsieg Rekordserie aus

Jannik Sinner stellt den nächsten Rekord auf!

Der Südtiroler setzt sich im Viertelfinale des ATP-Masters in Miami in 71 Minuten souverän gegen den Amerikaner Frances Tiafoe mit 6:2, 6:2 durch.

Sinner ist damit weiter auf Kurs zum "Sunshine Double". Noch zwei Siege fehlen dem Südtiroler, nach dem Turnier in Kalifornien auch jenes in Florida zu gewinnen.

In Miami trifft er im Halbfinale nun auf Alexander Zverev oder Francisco Cerundolo.

Federer hat "Sunshine Double" zuletzt 2017 geholt

Mit einem Sieg wäre der Südtiroler der erste Spieler seit Roger Federer 2017, der beide 1000er-Turniere en suite für sich entscheiden könnte.

Der 24-Jährige kann den früh ausgeschiedenen Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aber vorerst noch nicht an der Spitze ablösen.

30 gewonnene Sätze in Serie

Mit dem Triumph im Viertelfinale baut er außerdem seine unglaubliche Serie an gewonnenen Sätzen bei Master-Turnieren auf 30 aus.

Zuletzt musste er am 5. Oktober 2025 in Shanghai (3. Runde) gegen Tallon Griekspoor einen Satz abgeben. Anschließend gab der Weltranglistenzweite verletzungsbedingt auf.

Seit diesem Zeitpunkt konnte Sinner 15 Siege hintereinander auf Masters-Niveau feiern. Seine Satzbilanz lautet 30:0. In Paris und Indian Wells triumphierte er.