Tennis LIVE: Sebastian Ofner - Alex de Minaur in Barcelona

Sebastian Ofner hat sich erfolgreich für das Hauptfeld des ATP-500 in Barcelona qualifiziert.

Zum Auftakt in der ersten Runde wartet allerdings kein leichtes Los, nämlich Alex de Minaur (ab ca. 11:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Der Australier ist als Siebter der Weltrangliste beim Turnier als Nummer drei gesetzt. Ofner ist als Österreichs Nummer 1 im neuesten Ranking auf der 86. Position zu finden.

Direkten Vergleich gab es bisher nur einen: Im Februar 2024 in Acapulco setzte sich De Minaur mit 6:1, 6:3 doch sehr deutlich durch.