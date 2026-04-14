de Minaur, Alex DEOfner, Sebastian OFN
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Tennis LIVE: Sebastian Ofner - Alex de Minaur in Barcelona
Österreichs Nummer 1 bekommt es in der ersten Runde mit einem Top-Ten-Spieler zu tun. LIVE:
Sebastian Ofner hat sich erfolgreich für das Hauptfeld des ATP-500 in Barcelona qualifiziert.
Zum Auftakt in der ersten Runde wartet allerdings kein leichtes Los, nämlich Alex de Minaur (ab ca. 11:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).
Der Australier ist als Siebter der Weltrangliste beim Turnier als Nummer drei gesetzt. Ofner ist als Österreichs Nummer 1 im neuesten Ranking auf der 86. Position zu finden.
Direkten Vergleich gab es bisher nur einen: Im Februar 2024 in Acapulco setzte sich De Minaur mit 6:1, 6:3 doch sehr deutlich durch.