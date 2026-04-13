"Perfektes" Wien-Turnier wird zur größten 3x3-Bühne der Welt

"Es ist rundum ein perfektes Turnier", so beschreibt Team-Vienna-Spieler Fabio Söhnel das 3x3 Vienna presented by win2day am Wiener Heumarkt.

Vom 12.-14. Juni verwandelt sich die Bundeshauptstadt zur weltweit größten 3x3-Bühne. Die Weltelite trifft in der 3000 Zuschauer fassenden A1-Arena an drei Tagen, an denen es jeweils Day- und Night-Sessions gibt, aufeinander. 110 Spiele (214 Spiele in vier Tagen mit School Jam) werden in den Kategorien ausgetragen:

3x3 World Tour

3x3 Women's Series

3x3 Wheelchair Masters Men & Women

3x3 U23 Nations League

3x3 School Jam

An zwei verschiedenen Courts werden 372 Athleten dabei sein. Auch das ausgeschüttete Preisgeld ist mit 210.000 Euro beachtlich.

Nach der Nennung dieser Fakten darf Veranstalter Johannes Wiesmann bei der Pressekonferenz im InterContinental Hotel in Wien stolz sagen: "Wir sind das größte Turnier der Welt."

"Es ist egal, wer man ist"

Besonders macht das Turnier in Wien auch, dass viele Klassen zur selben Zeit am selben Ort teilnehmen können. "Es ist keine Selbstverständlichkeit und einzigartig in so Turnierbereichen", erklärt Rollstuhl-Basketballer Mehmet Hayirli gegenüber LAOLA1.

Auch Söhnel zeigt sich begeistert: "Es ist Wahnsinn. Ich finde, dass dieses Event den Spirit von Basketball sehr gut verkörpert. Dass es egal ist, wer man ist, Geschlecht oder sonst irgendetwas und dass es nur darum geht, wie man Basketball spielt und man Freude und Leidenschaft dabei hat."

Der Meinung ist auch Sina Höllerl, die hervorhebt, dass jeder dasselbe lieben würde. Doch nicht nur die Akteure stehen im Fokus, es soll "ein Event für die ganze Gesellschaft sein", meint Wiesmann.

Heimvorteil für Rot-Weiß-Rot

Zudem haben alle Sportler und Sportlerinnen aus Österreich einen großen Vorteil zu erwarten. Ein begeistertes Publikum und lautstarken Support. Vor allem nach dem EM-Titel 2024 hat die Sportart noch einmal einen Aufschwung erlebt.

Im Männer-Team rund um Söhnel sei die Vorfreude bereits riesig. Wien sei einfach jedes Jahr das Highlight. Für die Mannschaft hat das Turnier auch sportlich eine große Bedeutung. In Wien können die Spieler viele Punkte für das Olympia-Ziel 2028 in Los Angeles sammeln.