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"Perfektes" Wien-Turnier wird zur größten 3x3-Bühne der Welt

In rund zwei Monaten wird am Heumarkt Basketball gespielt statt eisgelaufen. Bei der Pressekonferenz verlautbart der Veranstalter wichtige Details, zudem spricht LAOLA1 mit den Sportlern.

"Perfektes" Wien-Turnier wird zur größten 3x3-Bühne der Welt Foto: © Michael Meindl
Textquelle: © LAOLA1
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"Es ist rundum ein perfektes Turnier", so beschreibt Team-Vienna-Spieler Fabio Söhnel das 3x3 Vienna presented by win2day am Wiener Heumarkt.

Vom 12.-14. Juni verwandelt sich die Bundeshauptstadt zur weltweit größten 3x3-Bühne. Die Weltelite trifft in der 3000 Zuschauer fassenden A1-Arena an drei Tagen, an denen es jeweils Day- und Night-Sessions gibt, aufeinander. 110 Spiele (214 Spiele in vier Tagen mit School Jam) werden in den Kategorien ausgetragen:

An zwei verschiedenen Courts werden 372 Athleten dabei sein. Auch das ausgeschüttete Preisgeld ist mit 210.000 Euro beachtlich.

Nach der Nennung dieser Fakten darf Veranstalter Johannes Wiesmann bei der Pressekonferenz im InterContinental Hotel in Wien stolz sagen: "Wir sind das größte Turnier der Welt."

"Es ist egal, wer man ist"

Besonders macht das Turnier in Wien auch, dass viele Klassen zur selben Zeit am selben Ort teilnehmen können. "Es ist keine Selbstverständlichkeit und einzigartig in so Turnierbereichen", erklärt Rollstuhl-Basketballer Mehmet Hayirli gegenüber LAOLA1.

Auch Söhnel zeigt sich begeistert: "Es ist Wahnsinn. Ich finde, dass dieses Event den Spirit von Basketball sehr gut verkörpert. Dass es egal ist, wer man ist, Geschlecht oder sonst irgendetwas und dass es nur darum geht, wie man Basketball spielt und man Freude und Leidenschaft dabei hat."

Der Meinung ist auch Sina Höllerl, die hervorhebt, dass jeder dasselbe lieben würde. Doch nicht nur die Akteure stehen im Fokus, es soll "ein Event für die ganze Gesellschaft sein", meint Wiesmann.

Heimvorteil für Rot-Weiß-Rot

Zudem haben alle Sportler und Sportlerinnen aus Österreich einen großen Vorteil zu erwarten. Ein begeistertes Publikum und lautstarken Support. Vor allem nach dem EM-Titel 2024 hat die Sportart noch einmal einen Aufschwung erlebt.

Im Männer-Team rund um Söhnel sei die Vorfreude bereits riesig. Wien sei einfach jedes Jahr das Highlight. Für die Mannschaft hat das Turnier auch sportlich eine große Bedeutung. In Wien können die Spieler viele Punkte für das Olympia-Ziel 2028 in Los Angeles sammeln.

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Für die Männer wird es sportlich besonders spannend, sie können erste Schritte für die Olympia-Qualifikation setzen.
Foto: ©GEPA

Ob man bereits Druck verspüre? Er sei im Profisport immer präsent, aber auch nötig. "Ich hoffe, dass uns dieser Druck auch zu einer guten Performance pusht", erklärt der Spieler. Er ist sich aber sicher, dass "wir dort (Anm. Olympia) sein werden".

Vor allem nach den "großartigen" Erfahrungen bei den vergangenen Turnieren in Österreich schwärmt auch Hayirli schon vom Wien-Turnier.

Alle sind sich einig: Wien ist einfach "einzigartig, großartig und spannend", sagt er. Laut dem Team-Vienna-Spieler würde es "Leidenschaft, Energie und Stolz" verkörpern. "Zuhause zu spielen, ist immer das Beste", ergänzt der 29-Jährige.

Sport trifft Festival-Flair

Am Heumarkt steht jedoch nicht nur der Sport im Fokus, das Event wird unter Festival-Atmosphäre stattfinden. Für die Zuseher gibt es rund um das Stadion viel zu erleben. Das Fan-Village wird erweitert und vergrößert, vermerkt der Veranstalter.

"Wir wollen die urbane Kultur in Wien zusammenfassen", erklärt er zudem. Es soll unter anderem zu Dance-Battles, Rap-Battles und Workouts kommen. Der Eintritt ins Gelände rund um das Stadion ist frei, für die A1-Arena selbst werden dieses Jahr erstmals Tickets nach dem First-Serve-Prinzip verkauft.

Ein groß ausgeschriebenes Ziel der Veranstalter ist es, "junge Leute vom Handy ins Stadion zu bringen". Sie würden nicht gegen eine andere Sportart konkurrieren, sondern wollen die Leute rausbringen und ein Gegentrend sein zu dem, was die Digitalisierung uns ein bisschen vorschreibt", verlautbart Wiesmann.

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Bereits letztes Jahr gab es im Fan-Village viele Angebote für Zuseher, dieses Jahr wird es noch einmal erweitert.
Foto: ©GEPA

Rückkehr an den Rathausplatz?

Bereits zum sechsten Mal findet das 3x3-Turnier in Österreich statt. Austragungsorte waren bisher Graz und Wien.

"Die Entwicklung ist riesig, auch das allererste Turnier war schon Wahnsinn. Aber ich finde, man merkt, dass die Leidenschaft bei den Zuschauern doch anders ist, dadurch, dass es jedes Jahr wieder zurückkommt und dass die Leute es mehr fühlen, das Spiel vielleicht auch ein bisschen besser verstehen und die Mannschaften schon ein bisschen kennen", sagt Söhnel.

Am Heumarkt, beim Wiener Eislaufverein ist man nun das zweite Mal in Folge zu Gast und wird es auch noch bis 2027 sein. Der Vertrag mit der FIBA laufe laut Wiesmann noch bis 2028.

Der Wunsch wäre es, an den Ort der WM zurückzukehren. "Die Gespräche laufen und wir würden uns extrem freuen, dieses Turnier - was es dann wird, werden wir an einer anderen Stelle veröffentlichen - wieder am Rathausplatz zu spielen", betont er.

Egal, wo es stattfindet: Hayirli spricht abschließend von einem "der tollsten Events, die es gibt im Sportbereich" und resümiert: "Ich kann nur jedem raten, vorbeizukommen."

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