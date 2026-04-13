"Perfektes" Wien-Turnier wird zur größten 3x3-Bühne der Welt

Ob man bereits Druck verspüre? Er sei im Profisport immer präsent, aber auch nötig. "Ich hoffe, dass uns dieser Druck auch zu einer guten Performance pusht", erklärt der Spieler. Er ist sich aber sicher, dass "wir dort (Anm. Olympia) sein werden".
Vor allem nach den "großartigen" Erfahrungen bei den vergangenen Turnieren in Österreich schwärmt auch Hayirli schon vom Wien-Turnier.
Alle sind sich einig: Wien ist einfach "einzigartig, großartig und spannend", sagt er. Laut dem Team-Vienna-Spieler würde es "Leidenschaft, Energie und Stolz" verkörpern. "Zuhause zu spielen, ist immer das Beste", ergänzt der 29-Jährige.
Sport trifft Festival-Flair
Am Heumarkt steht jedoch nicht nur der Sport im Fokus, das Event wird unter Festival-Atmosphäre stattfinden. Für die Zuseher gibt es rund um das Stadion viel zu erleben. Das Fan-Village wird erweitert und vergrößert, vermerkt der Veranstalter.
"Wir wollen die urbane Kultur in Wien zusammenfassen", erklärt er zudem. Es soll unter anderem zu Dance-Battles, Rap-Battles und Workouts kommen. Der Eintritt ins Gelände rund um das Stadion ist frei, für die A1-Arena selbst werden dieses Jahr erstmals Tickets nach dem First-Serve-Prinzip verkauft.
Ein groß ausgeschriebenes Ziel der Veranstalter ist es, "junge Leute vom Handy ins Stadion zu bringen". Sie würden nicht gegen eine andere Sportart konkurrieren, sondern wollen die Leute rausbringen und ein Gegentrend sein zu dem, was die Digitalisierung uns ein bisschen vorschreibt", verlautbart Wiesmann.
Rückkehr an den Rathausplatz?
Bereits zum sechsten Mal findet das 3x3-Turnier in Österreich statt. Austragungsorte waren bisher Graz und Wien.
"Die Entwicklung ist riesig, auch das allererste Turnier war schon Wahnsinn. Aber ich finde, man merkt, dass die Leidenschaft bei den Zuschauern doch anders ist, dadurch, dass es jedes Jahr wieder zurückkommt und dass die Leute es mehr fühlen, das Spiel vielleicht auch ein bisschen besser verstehen und die Mannschaften schon ein bisschen kennen", sagt Söhnel.
Am Heumarkt, beim Wiener Eislaufverein ist man nun das zweite Mal in Folge zu Gast und wird es auch noch bis 2027 sein. Der Vertrag mit der FIBA laufe laut Wiesmann noch bis 2028.
Der Wunsch wäre es, an den Ort der WM zurückzukehren. "Die Gespräche laufen und wir würden uns extrem freuen, dieses Turnier - was es dann wird, werden wir an einer anderen Stelle veröffentlichen - wieder am Rathausplatz zu spielen", betont er.
Egal, wo es stattfindet: Hayirli spricht abschließend von einem "der tollsten Events, die es gibt im Sportbereich" und resümiert: "Ich kann nur jedem raten, vorbeizukommen."