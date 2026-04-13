Kraus kämpft sich in Oeiras ins Achtelfinale

Sinja Kraus gewinnt beim Challenger-Turnier in Oeiras im Sechzehntelfinale in drei Sätzen gegen die Russin Oksana Selekhmeteva (WTA-75.) mit 6:4, 4:6, 6:3.

Die Österreicherin kann sich im ersten Satz mit 6:4 durchsetzen, verliert aber folgend etwas die Kontrolle über das Spiel.

Nachdem sie bereits 1:4 zurückliegt, kann sie sich zurückkämpfen und auf 4:4 stellen. Den Satz kann sie dennoch nicht mehr drehen und gibt ihn mit 4:6 aus der Hand.

Im entscheidenden Dritten bleibt das Duell weiter vorerst spannend und hart umkämpft, ehe sich Kraus gegen Ende wieder absetzen kann und mit 6:3 das Spiel beendet.

Die Österreicherin steht nach dem 6:4, 4:6, 6:3-Sieg im Achtelfinale. Dort trifft sie auf die Siegerin des Duells Osuigwe gegen Vidmanova.