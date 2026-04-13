Kraus, Sinja KRA
Selekhmeteva, Oksana SEL
Endstand
2:1
6:4 , 4:6 , 6:3
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Kraus kämpft sich in Oeiras ins Achtelfinale

Nach dem ersten Satzgewinn hat Kraus zunehmend zu kämpfen. Es entwickelt sich ein hartes Duell, bei dem Kraus am Ende die Oberhand behält.

Kraus kämpft sich in Oeiras ins Achtelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sinja Kraus gewinnt beim Challenger-Turnier in Oeiras im Sechzehntelfinale in drei Sätzen gegen die Russin Oksana Selekhmeteva (WTA-75.) mit 6:4, 4:6, 6:3.

Die Österreicherin kann sich im ersten Satz mit 6:4 durchsetzen, verliert aber folgend etwas die Kontrolle über das Spiel.

Nachdem sie bereits 1:4 zurückliegt, kann sie sich zurückkämpfen und auf 4:4 stellen. Den Satz kann sie dennoch nicht mehr drehen und gibt ihn mit 4:6 aus der Hand.

Im entscheidenden Dritten bleibt das Duell weiter vorerst spannend und hart umkämpft, ehe sich Kraus gegen Ende wieder absetzen kann und mit 6:3 das Spiel beendet.

Die Österreicherin steht nach dem 6:4, 4:6, 6:3-Sieg im Achtelfinale. Dort trifft sie auf die Siegerin des Duells Osuigwe gegen Vidmanova.

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