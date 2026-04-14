Rodionov, Jurij ROD
Harris, Billy HAR
Endstand
2:16:2 , 1:6 , 6:3
NEWS
Rodionov in Portugal im Achtelfinale
Auf den Österreicher wartet nun die Nummer eins des Turniers.
Der Erfolgslauf von Jurij Rodionov geht auch in Portugal weiter.
Nachdem Österreichs Nummer vier zuletzt beim Challenger-Turnier in Madrid ins Finale einzog, übersteht Rodionov auch beim 125er-Challenger in Oeiras die erste Runde.
Gegen den Briten Billy Harris (ATP 148.) setzt sich Rodionov nach 1:47 Stunden Spielzeit in drei Sätzen mit 6:2, 1:6, 6:3 durch.
Im Achtelfinale wartet auf das ÖTV-Ass allerdings eine größere Hürde. Mit Valentin Royer (ATP 76.) wartet die Nummer eins des Turniers. Das bisher einzige Duell der beiden konnte jedoch der 26-jährige Österreicher vor zwei Jahren für sich entscheiden.