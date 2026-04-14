Rodionov, Jurij ROD
Harris, Billy HAR
Endstand
2:1
6:2 , 1:6 , 6:3
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Rodionov in Portugal im Achtelfinale

Auf den Österreicher wartet nun die Nummer eins des Turniers.

Rodionov in Portugal im Achtelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Erfolgslauf von Jurij Rodionov geht auch in Portugal weiter.

Nachdem Österreichs Nummer vier zuletzt beim Challenger-Turnier in Madrid ins Finale einzog, übersteht Rodionov auch beim 125er-Challenger in Oeiras die erste Runde.

Gegen den Briten Billy Harris (ATP 148.) setzt sich Rodionov nach 1:47 Stunden Spielzeit in drei Sätzen mit 6:2, 1:6, 6:3 durch.

Im Achtelfinale wartet auf das ÖTV-Ass allerdings eine größere Hürde. Mit Valentin Royer (ATP 76.) wartet die Nummer eins des Turniers. Das bisher einzige Duell der beiden konnte jedoch der 26-jährige Österreicher vor zwei Jahren für sich entscheiden.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

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