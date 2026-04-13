Nach Ausraster: Medvedev erhält Geldstrafe

Daniil Medvedev muss eine Strafe von 6.000 Euro zahlen!

Der ehemalige Weltranglistenerste wurde vom ATP wegen unsportlichen Verhaltens während einer deutlichen 0:6, 0:6-Niederlage gegen Matteo Berrettini beim Monte-Carlo-Masters bestraft. Er zerschmetterte sein Racket insgesamt sieben Mal (Hier nachlesen >>>).

Medvedev, der derzeit an Nummer 10 der Weltrangliste geführt wird, erhielt im frühen Verlauf des zweiten Satzes seiner Partie am Mittwoch eine Verwarnung wegen unsportlichen Verhaltens vom Stuhlschiedsrichter.

Die aktuelle Geldstrafe ist im Vergleich zu den Sanktionen des Vorjahres gering. Bei den Australian Open musste Medvedev damals 76.000 Dollar und bei den US Open 42.500 Dollar zahlen.

Der Russe, der in Monte Carlo ein Freilos in der ersten Runde hatte, hatte bisher 45.520 Euro an Preisgeld eingespielt.

Wutausbruch im zweiten Satz

Der mittlerweile 30-jährige Profi, der bereits sichtlich frustriert wirkte, landete einen Vorhandfehler ins Netz und gab damit sein Aufschlagspiel zu Beginn des zweiten Satzes zum 0:2 ab. Daraufhin schlug er sein Racket nahe der Grundlinie auf den Boden. Anschließend hob er es auf und schleuderte es in Richtung einer Plane am Ende des Platzes.

Noch nicht genug, nahm Medvedev sein Racket immer wieder zur Hand und schlug damit wiederholt auf den Boden, bis es schließlich so zerstört war, dass es durch eine Öffnung in einem Mülleimer am Spielfeldrand passte. Die Zuschauer reagierten darauf mit sarkastischem Beifall.

Medvedev, der die US Open 2021 gewonnen hatte, verlor die Partie in nur 49 Minuten.