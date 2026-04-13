In drei Sätzen! Knapper Auftaktsieg für Schwärzler bei Challenger

Gelungener Auftakt!

Joel Schwärzler gewinnt sein Auftaktspiel beim ATP-Challenger in Oeiras in Portugal gegen den Lokalmatador und Qualifikanten Gastao Elias (ATP-527.) mit 6:3, 3:6, 6:0.

Im ersten Satz verläuft für den jungen Vorarlberger noch alles nach Plan, im zweiten kassiert er jedoch zwei Breaks und muss so in einen entscheidenden dritten Satz. Dort bewahrt der ÖTV-Youngster aber die Nerven und holt sich nach insgesamt 1:13 Stunden das Spiel.

Im Achtelfinale trifft die Nummer 173 der Welt auf den Sieger zwischen Tseng (ATP-158.) und McDonald (ATP-126.).