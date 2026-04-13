Elias, Gastao ELI
Schwärzler, Joel Josef SCH
Endstand
1:2
3:6 , 6:3 , 0:6
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In drei Sätzen! Knapper Auftaktsieg für Schwärzler bei Challenger

Der junge Vorarlberger setzt sich gegen einen Qualifikanten in drei Sätzen durch und steht damit im Achtelfinale.

In drei Sätzen! Knapper Auftaktsieg für Schwärzler bei Challenger Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Gelungener Auftakt!

Joel Schwärzler gewinnt sein Auftaktspiel beim ATP-Challenger in Oeiras in Portugal gegen den Lokalmatador und Qualifikanten Gastao Elias (ATP-527.) mit 6:3, 3:6, 6:0.

Im ersten Satz verläuft für den jungen Vorarlberger noch alles nach Plan, im zweiten kassiert er jedoch zwei Breaks und muss so in einen entscheidenden dritten Satz. Dort bewahrt der ÖTV-Youngster aber die Nerven und holt sich nach insgesamt 1:13 Stunden das Spiel.

Im Achtelfinale trifft die Nummer 173 der Welt auf den Sieger zwischen Tseng (ATP-158.) und McDonald (ATP-126.).

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