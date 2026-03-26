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Zwei Top-15-Spieler schlagen in Kitzbühel auf

Mitte Juli startet das ATP-Turnier im Tiroler Kultort. Einige bekannte Namen, darunter auch der Shanghai-Sieger aus 2025, sind schon fix dabei.

Zwei Top-15-Spieler schlagen in Kitzbühel auf Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Das ATP-Tennisturnier in Kitzbühel hat für die vom 18. bis 25. Juli angesetzte Auflage mit Alexander Bublik und Flavio Cobolli zwei Top-15-Spieler verpflichtet.

Der Kasache Bublik ist Titelverteidiger, der Italiener Cobolli zeigte zuletzt mit dem Acapulco-Titel auf.

Auch dessen Landsmann Matteo Berrettini, Turniersieger 2024, wird in Kitz aufschlagen. Dazu kommt mit dem, wie Cobolli erstmals in der Gamsstadt spielenden, Monegassen Valentin Vacherot, der Shanghai-Sieger 2025.

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