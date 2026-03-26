NEWS
Zwei Top-15-Spieler schlagen in Kitzbühel auf
Mitte Juli startet das ATP-Turnier im Tiroler Kultort. Einige bekannte Namen, darunter auch der Shanghai-Sieger aus 2025, sind schon fix dabei.
Das ATP-Tennisturnier in Kitzbühel hat für die vom 18. bis 25. Juli angesetzte Auflage mit Alexander Bublik und Flavio Cobolli zwei Top-15-Spieler verpflichtet.
Der Kasache Bublik ist Titelverteidiger, der Italiener Cobolli zeigte zuletzt mit dem Acapulco-Titel auf.
Auch dessen Landsmann Matteo Berrettini, Turniersieger 2024, wird in Kitz aufschlagen. Dazu kommt mit dem, wie Cobolli erstmals in der Gamsstadt spielenden, Monegassen Valentin Vacherot, der Shanghai-Sieger 2025.