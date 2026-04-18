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Wien-Marathon 2026: Zeitplan mit allen Startzeiten

Wann startet der Wien-Marathon 2026? Alle Infos zum Zeitplan, dem 10K-Lauf und den Kids-Bewerben am großen Rennwochenende in Wien.

Wien-Marathon 2026: Zeitplan mit allen Startzeiten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Wien ist bereit für das größte Laufevent des Jahres!

Damit du keinen Start verpasst, haben wir das gesamte Programm für den 43. Wien-Marathon im Überblick.

Von den Kids-Bewerben am Samstag bis zum großen Highlight am Sonntag: Hier erfährst du, wann und wo die Post abgeht.

Zeitplan für alle Events beim Wien-Marathon

Der Wien-Marathon ist längst nicht mehr ein einzelnes Lauf-Event.

Das Rennwochenende startet bereits am Samstag mit den Nachwuchsbewerben und dem beliebten 5-Kilometer-Lauf auf der Ringstraße, bevor am Sonntag die Bundeshauptstadt endgültig zur Läuferzone wird.

Samstag, 18. April 2026

Der Samstag gehört der Inklusion, den Jüngsten und allen, die es gerne kurz und knackig mögen.

Schauplatz für alle Bewerbe ist die prachtvolle Kulisse zwischen Burgtheater und Parlament.

  • 13:30 Uhr: Coca-Cola Inclusion Run (Start/Ziel: Ringstraße beim Burgtheater) – Ein starkes Zeichen für das Miteinander.

  • 14:15 Uhr: Prinzessinnen- & Prinzenlauf (Dr.-Karl-Renner-Ring) – Die Stars von morgen zeigen auf den ersten Metern, was sie draufhaben.

  • ab 14:40 Uhr: The Daily Mile 800 (Ringstraße / Burgtheater) – Volksschulkinder stürmen die Strecke.

  • ab 16:00 Uhr: The Daily Mile 1600 (Ringstraße / Burgtheater) – Die Kids-Power geht in die nächste Runde.

  • ab 18:15 Uhr: Vienna 5K (Ringstraße) – Der ideale Kurztrip für Hobbyläufer und Firmenläufer mitten durch das Herz Wiens.

Sonntag, 19. April 2026: Der Tag der Entscheidung

Am Sonntag wird es ernst.

Zehntausende Sportlerinnen und Sportler nehmen die Reichsbrücke in Beschlag.

  • 08:00 Uhr: Tchibo Coffee Run 10K

    • Start: Reichsbrücke

    • Der perfekte Wachmacher für alle 10-Kilometer-Fans

  • 09:00 Uhr: 43. Wien-Marathon (42,195 km)

    • Zusätzlich starten zeitgleich der Wiener Städtische Halbmarathon sowie der Staffelmarathon.

    • Start: Wagramer Straße / Reichsbrücke. Aufgrund der Teilnehmerzahl erfolgt der Start in Wellen bis ca. 09:33 Uhr.

    • Ziel: Ringstraße / Burgtheater.

    • Zielschluss: Um 15:30 Uhr endet das offizielle Zeitlimit.

Die wichtigsten Verkehrinfos und Straßensperren im Überblick>>>

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