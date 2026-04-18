Diese zwei Sport-Stars moderieren die Laureus Awards

Novak Djokovic und Eileen Gu werden in diesem Jahr gemeinsam die Laureus World Sports Awards moderieren.

Damit kommt es erstmals dazu, dass zwei aktive Top-Athleten durch die Veranstaltung führen.

Die Gala, bei der unter anderem die Auszeichnungen für Weltsportler und Weltsportlerin des Jahres vergeben werden, findet am 20. April im Palacio de Cibeles in Madrid statt.

Unterstützt werden sie von der Sportjournalistin Amanda Davies, die unter anderem Interviews mit den Preisträgern führen wird.

Djokovic gewann Award bereits fünf Mal

Eileen Gu zählt zu den erfolgreichsten Freestyle-Skifahrerinnen der Geschichte und gewann unter anderem mehrere Olympia-Goldmedaillen und Weltmeistertitel.

Djokovic ist fünfmaliger Laureus-Sportler des Jahres und hält den Rekord mit 24 Grand-Slam-Titeln.

Die Awards wurden in der Vergangenheit häufig von Hollywood-Stars wie Bill Murray, Andy Garcia, Samuel L. Jackson oder Benedict Cumberbatch moderiert.

Im Jahr 2025 moderierte bereits Lindsey Vonn die Veranstaltung.