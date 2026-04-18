NEWS

Diese zwei Sport-Stars moderieren die Laureus Awards

Die oft auch als "Sportoscars" benannten Laureus World Sports Awards haben dieses Jahr erstmals zwei aktive Sportler als Moderatoren.

Diese zwei Sport-Stars moderieren die Laureus Awards Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Novak Djokovic und Eileen Gu werden in diesem Jahr gemeinsam die Laureus World Sports Awards moderieren.

Damit kommt es erstmals dazu, dass zwei aktive Top-Athleten durch die Veranstaltung führen.

Die Gala, bei der unter anderem die Auszeichnungen für Weltsportler und Weltsportlerin des Jahres vergeben werden, findet am 20. April im Palacio de Cibeles in Madrid statt.

Unterstützt werden sie von der Sportjournalistin Amanda Davies, die unter anderem Interviews mit den Preisträgern führen wird.

Djokovic gewann Award bereits fünf Mal

Eileen Gu zählt zu den erfolgreichsten Freestyle-Skifahrerinnen der Geschichte und gewann unter anderem mehrere Olympia-Goldmedaillen und Weltmeistertitel.

Djokovic ist fünfmaliger Laureus-Sportler des Jahres und hält den Rekord mit 24 Grand-Slam-Titeln.

Die Awards wurden in der Vergangenheit häufig von Hollywood-Stars wie Bill Murray, Andy Garcia, Samuel L. Jackson oder Benedict Cumberbatch moderiert.

Im Jahr 2025 moderierte bereits Lindsey Vonn die Veranstaltung.

15 kuriose Sportarten, die "keiner" kennt

Cheese Rolling

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Djokovic sagt nach Verletzung für Madrid ab – Ofner profitiert

Djokovic sagt nach Verletzung für Madrid ab – Ofner profitiert

Tennis - ATP
4
Tennis: Ehemaliger Top-10-Spieler beendet seine Karriere

Tennis: Ehemaliger Top-10-Spieler beendet seine Karriere

Tennis - ATP
Schwärzler muss sich in Oeiras-Viertelfinale geschlagen geben

Schwärzler muss sich in Oeiras-Viertelfinale geschlagen geben

Tennis - ATP
Nach Djokovic sagt auch Alcaraz für Madrid ab

Nach Djokovic sagt auch Alcaraz für Madrid ab

Tennis - ATP
Ehemalige Wimbledon-Siegerin spricht über Angststörungen

Ehemalige Wimbledon-Siegerin spricht über Angststörungen

Tennis - WTA
1
Sinja Kraus bei Challenger in Portugal im Semifinale

Sinja Kraus bei Challenger in Portugal im Semifinale

Tennis - WTA
3
Vikings holen ehemalige NFL-Hoffnung zurück

Vikings holen ehemalige NFL-Hoffnung zurück

Football

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Novak Djokovic Eileen Gu Laureus World Sports Award