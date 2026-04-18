NEWS

Wien Marathon 2026: Alle Straßensperren am Wochenende

Am 19. April geht der 43. Vienna-City-Marathon über die Bühne. In der Bundeshauptstadt wird es dadurch zahlreiche Straßensperren geben. Ein Überblick:

Wien Marathon 2026: Alle Straßensperren am Wochenende Foto: © ÖAMTC
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Sonntag findet die 43. Ausgabe des Vienna City Marathons statt!

An diesem Tag wird die Bundeshauptstadt zum Mekka des Laufsports. Rund 49.000 Läuferinnen werden im Rahmen des Events am Samstag und Sonntag erwartet.

Sperren und Einschränkungen im Stadtverkehr

Der ÖAMTC stellt als Mobilitätspartner des Vienna City Marathons sämtliche Verkehrsinformationen für das Wochenende zur Verfügung, Autofahrer:innen müssen aufgrund einiger Sperren mit Verzögerungen rechnen.

Über 40 Straßen sind von den Einschränkungen betroffen.

Die ersten Sperren beginnen am Sonntag bereits um 04:15 Uhr, unter anderem im Bereich der Donauuferautobahn bei Kagran und Donau City.

Mit einer ersten Entlastung ist ab 10:45 Uhr zu rechnen. Die Ringstraße bleibt am längsten gesperrt.

Wer am Sonntag in Wien unterwegs ist, weicht am besten auf das U-Bahn-Netz aus.

Alle Straßensperren im Überblick:

Uhrzeit

Straße

04:15 bis 14:00 Uhr

Wagramer Straße - Reichsbrücke stadteinwärts ab Erzherzog-Karl-Straße

05:45 bis 12:30 Uhr

Reichsbrücke - Erzherzog-Karl-Straße stadteinwärts

05:45 bis 10:45 Uhr

Arbeiterstrandbadstraße zwischen Brigittenauer Brücke und Wagramer Straße

04:15 bis 13:00 Uhr

A22, Ausfahrten Donaucity und Reichsbrücke stadteinwärts

04:15 bis 13:00 Uhr

A22, Ausfahrten Kagran und B8

07:00 bis 14:00 Uhr

Handelskai, Auffahrt auf die Lassallestraße

07:00 bis 10:45 Uhr

Lassallestraße, zwischen Handelskai und Praterstern

07:00 bis 14:10 Uhr

Praterstern

07:00 bis 14:10 Uhr

Praterstraße

07:00 bis 16:00 Uhr

Aspernbrückengasse – Aspernbrücke

07:30 bis 14:10 Uhr

Franzensbrückenstraße, zwischen Praterstern und Untere Donaustraße

08:00 bis 15:30 Uhr

Franzensbrücke, zwischen Dampfschiffstraße und Franzensbrückenstraße Richtung 2. Bezirk

10:00 bis 16:00 Uhr

Franzensbrücke, zwischen Franzensbrückenstraße und Dampfschiffstraße Richtung 3. Bezirk

07:15 bis 16:45 Uhr

Ringstraße, zwischen Julius-Raab-Platz und Operngasse

05:45 bis 19:55 Uhr

Ringstraße, zwischen Operngasse und Stadiongasse

07:30 bis 11:45 Uhr

Ringstraße, zwischen Schottengasse und Franz-Josefs-Kai

von Freitag 20:00 bis Sonntag 20:00 Uhr

Ringstraße, zwischen Stadiongasse und Schottengasse

07:15 bis 12:45 Uhr

Operngasse – Linke Wienzeile, zwischen Ringstraße und Gürtel

08:45 bis 13:00 Uhr

Linke Wienzeile, zwischen Gürtel und Winckelmannstraße

08:45 bis 13:00 Uhr

Linke Wienzeile, zwischen Winckelmannstraße und Schloßallee

08:45 bis 12:45

Schloßallee, Richtung Johnstraße, zwischen Linke Wienzeile und Mariahilfer Straße

08:45 bis 13:25 Uhr

Äußere Mariahilfer Straße (15.Bezirk), zwischen Schloßallee und Gürtel

08:45 bis 13:30 Uhr

Innere Mariahilfer Straße  (6./7. Bezirk), zwischen Gürtel und Getreidemarkt

09:00 bis 13:45 Uhr

Maria-Theresien-Straße, zwischen Währinger Straße und Roßauer Lände

08:30 bis 11:45 Uhr

Spittelauer Lände zwischen Gürtelbrücke und Friedensbrücke

08:30 bis 14:00 Uhr

Roßauer Lände ab Friedensbrücke

08:30 bis 14:00 Uhr

Friedensbrücke, Richtung Brigittenau

09:15 bis 14:15 Uhr

Obere Donaustraße –  Brigittenauer Lände, zwischen Augartenbrücke und Friedensbrücke

09:15 und 14:15 Uhr

Untere Donaustraße –  Obere Donaustraße, zwischen Aspernbrücke und Augartenbrücke

07:30 und 14:15 Uhr

Untere Donaustraße, zwischen Franzensbrücke und Aspernbrücke

08:00 und 15:45 Uhr

A23, Abfahrten Knoten Prater, stadteinwärts

08:00 bis 15:45 Uhr

A4 – Schüttelstraße, stadteinwärts, ab Knoten Prater

08:00 bis 15:45 Uhr

A4 – Schüttelstraße, stadteinwärts, ab Stadionbrücke

08:00 bis 15:45 Uhr

Schüttelstraße, zwischen Stadionbrücke und Franzensbrücke

08:00 bis 15:45 Uhr

Stadionbrücke, Richtung 3. Bezirk

08:00 bis 15:45 Uhr

Stadionbrücke, Richtung 2. Bezirk

10:00 bis 16:00 Uhr

Vordere Zollamtsstraße, Richtung Donaukanal

10:00 bis 16:00 Uhr

Radetzkystraße, gesamter Verlauf

07:15 bis 14:10 Uhr

2er-Linie, Richtung 9. Bezirk, zwischen Friedrichstraße und Universitätsstraße

07:15 bis 14:10 Uhr

2er-Linie, Richtung 6. Bezirk, zwischen Neustiftgasse und Linke Wienzeile

09:00 bis 14:00 Uhr

Währinger Straße, Richtung 1. Bezirk, zwischen Straße des Achten Mai und Maria-Theresien-Straße

08:45 bis 12:30 Uhr

Innerer Gürtel, Richtung Westbahnhof, zwischen Schönbrunner Straße und Mariahilfer Straße

08:45 bis 12:30 Uhr

Äußerer Gürtel, Richtung Hauptbahnhof, zwischen Felberstraße und Schönbrunner Straße

07:30 bis 11:45 Uhr

Franz-Josefs-Kai, ab Salztorbrücke

© ÖAMTC

Mehr zum Thema

Neben Musik und Studium: Gruen geht bei VCM auf ÖLV-Rekord los

Neben Musik und Studium: Gruen geht bei VCM auf ÖLV-Rekord los

Mehr Sport
Schwärzler muss sich in Oeiras-Viertelfinale geschlagen geben

Schwärzler muss sich in Oeiras-Viertelfinale geschlagen geben

Tennis - ATP
Wien-Marathon 2026: Der Zeitplan für das Lauf-Wochenende

Wien-Marathon 2026: Der Zeitplan für das Lauf-Wochenende

Mehr Sport
Nach Djokovic sagt auch Alcaraz für Madrid ab

Nach Djokovic sagt auch Alcaraz für Madrid ab

Tennis - ATP
Djokovic sagt nach Verletzung für Madrid ab – Ofner profitiert

Djokovic sagt nach Verletzung für Madrid ab – Ofner profitiert

Tennis - ATP
4
Sinja Kraus bei Challenger in Portugal im Semifinale

Sinja Kraus bei Challenger in Portugal im Semifinale

Tennis - WTA
3
Favoritenrollen beim Playoff-Auftakt der BSL nicht klar verteilt

Favoritenrollen beim Playoff-Auftakt der BSL nicht klar verteilt

Basketball

Kommentare

Sport-Mix Mehr Sport Leichtathletik Leichtathletik-WM 2023 Vienna City Marathon Wien