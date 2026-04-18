These: "Saudi-Mania" - Die WWE hat sich längst verkauft

Jonas Pamperl:

100 Prozent Zustimmung für den ersten Part dieser These. Der Build-up für die größte und wichtigste Show des Jahres war definitiv enttäuschend.

Das WWE-Jahr ist ja bekanntlich ein Zyklus, der mit dem Royal Rumble an Fahrt aufnimmt und zu Wrestlemania gipfelt. Dazwischen gibt es meist langweiligere Phasen, wobei heuer der nächste Gang nicht so richtig gefunden wurde.

Mich hat die Road to Wrestlemania 42 selbst verloren. Abgesehen von zwei Ausnahmen gibt es wenig, was wirklich heraussticht. Bei der Story zwischen Cody und Randy Orton hat sich die WWE verspekuliert. Bei den Frauen wirkt es wie Business as usual und die Midcard ist zum Einschlafen.

Die einzigen zwei Ausnahmen: CM Punk vs. Roman Reigns und Oba Femi vs. Brock Lesnar. Letzteres überzeugt vor allem mit dem Match-up an sich und weniger mit innovativen Ideen. Bei Punk-Reigns wird dagegen sehr viel richtig gemacht. Die Promos hauen mich vom Hocker, in der Vorgeschichte steckt zudem enorm viel drin.

Was den zweiten Teil der These angeht: Ja, die WWE muss abliefern. Eine schlechte Road bedeutet aber keineswegs eine schlechte Wrestlemania oder umgekehrt. Ich bin guter Dinge, dass die Show an sich überzeugen wird. Ob sie an die letzten Ausgaben herankommt? Eher nicht.

René Mersol:

In den letzten eineinhalb Jahren ist bei WWE in Sachen Storytelling vieles in die falsche Richtung gelaufen. Ich fühle mich immer mehr an die Zeit zwischen 2015 und den Post-Corona-Jahren erinnert – eine Ära, in der das Programm von einer ermüdenden Roman-Reigns-Übersättigung geprägt war und das Produkt teilweise schauderhaft war.

Solange bei TKO die Kassen klingeln, wird man unzufriedene Fans aber hinnehmen.

Das heißt aber nicht, dass alles schlecht ist. Denn ein guter Performer kann auch ein schwaches Drehbuch mit Leben füllen – CM Punk ist der lebende Beweis dafür. Das trifft auch auf Gunther zu, der mit seinem arroganten und selbstgefälligen Auftreten bei den Fans immer etwas auslöst. Sein Duell mit Seth Rollins ist sportlich von höchster Güte. Und auch die Main-Events beider Nächte, Punk gegen Reigns und Cody Rhodes gegen Randy Orton, versprechen Matches auf absolutem Top-Niveau.

So sehr ich WWE und TKO nun weiter kritisieren könnte: Ich glaube nicht, dass mich diese Wrestlemania enttäuschen wird. Weil die Kreativabteilung zumindest die eine oder andere gute Idee haben wird – und es so viele grandiose Performer auf der Card gibt, dass es sich lohnen wird, zwei Nächte durchzumachen.