Zverev, Alexander ZVE
Cobolli, Flavio COB
Endstand
0:2
3:6 , 3:6
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Zverev kann Titel in München nicht wiederholen

Der deutsche Titelverteidiger scheitert vor seinem Heimpublikum im Halbfinale.

Zverev kann Titel in München nicht wiederholen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Im Jahr 2025 sicherte sich Alexander Zverev seinen zweiten Titel beim ATP-Sandplatzturnier in München - 2026 scheitert er jedoch an der Titelverteidigung.

Die Nummer drei der Tennis-Welt unterliegt am Samstag dem 23-jährigen Italiener Flavio Cobolli im Halbfinale nach 1:10 Stunden Spielzeit mit 3:6, 3:6.

Zverev muss damit weiter auf seinen ersten Titel des Jahres warten. Zuletzt gewann der Deutsche eben vor einem Jahr das Turnier in München, seitdem verlor der 28-Jährige seine zwei übrigen Endspiele, unter anderem im Oktober in Wien.

In der Weltrangliste ändert sich nichts für Zverev, der Deutsche bleibt auf Rang drei.

Beim ATP-Masters in Monte Carlo musste sich Zverev zuletzt Jannik Sinner im Halbfinale geschlagen geben.

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