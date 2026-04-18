Zverev kann Titel in München nicht wiederholen

Im Jahr 2025 sicherte sich Alexander Zverev seinen zweiten Titel beim ATP-Sandplatzturnier in München - 2026 scheitert er jedoch an der Titelverteidigung.

Die Nummer drei der Tennis-Welt unterliegt am Samstag dem 23-jährigen Italiener Flavio Cobolli im Halbfinale nach 1:10 Stunden Spielzeit mit 3:6, 3:6.

Zverev muss damit weiter auf seinen ersten Titel des Jahres warten. Zuletzt gewann der Deutsche eben vor einem Jahr das Turnier in München, seitdem verlor der 28-Jährige seine zwei übrigen Endspiele, unter anderem im Oktober in Wien.

In der Weltrangliste ändert sich nichts für Zverev, der Deutsche bleibt auf Rang drei.

Beim ATP-Masters in Monte Carlo musste sich Zverev zuletzt Jannik Sinner im Halbfinale geschlagen geben.