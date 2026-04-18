Top! Sinja Kraus erreicht Finale in Oeiras

Sinja Kraus steht beim WTA-125-Sandplatzturnier in Oeiras im Endspiel!

Die 23-jährige Wienerin setzt sich am Samstag in einer umkämpften Halbfinal-Begegnung mit der Kroatin Petra Marcinko (WTA-80.) nach 2:07 Stunden Spielzeit mit 6:4, 1:6, 6:4 durch.

Im Finale am Sonntag bekommt es Kraus nun mit Maja Chwalinska (WTA-129.) zu tun.

Die Polin setzte sich in ihrer Halbfinal-Partie im Eiltempo mit 6:2, 6:0 gegen die US-Amerikanerin Robin Montgomery (WTA-416.) durch.

Neues Career-High winkt

Für Kraus ist es die zweite Final-Teilnahme in diesem Kalenderjahr. Im Februar unterlag sie beim W75-Turnier in Prag im Finale der Lokalmatadorin Tereza Martincova.

Dank der Endspiel-Teilnahme in Oeiras nähert sich Kraus dem neuerlichen Einzug in die Top-100 der WTA-Weltrangliste.

Im Live-Ranking nimmt die ÖTV-Spielerin bereits Platz 104 ein.

Bei einem Final-Sieg würde sie wohl auf Platz 95 springen und damit ein neues Career-High erreichen. Bislang war Kraus' höchste Weltranglisten-Platzierung Rang 99 - erreicht am 23. Februar 2026.