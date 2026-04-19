Alle Sieger des Wien Marathons

Seit 1984 gibt es das Lauf-Event in Wien. Hier findest du alle Sieger des Vienna City Marathons und die Bestzeiten:

JAHR

NAME

ENDZEIT

2026

(19.4.)

1.

Fanny Kiprotich (KEN)

2:06:54 Std.

9.

Andreas Vojta (AUT)

2:15:07

2025

(6.4.)

1.

Haftamu Abadi (ETH)

2:08:28 Std.

9.

Andreas Vojta (AUT)

2:15.01 Std.

2024

1.

Chala Regasa (ETH)

2:06.25 Std.

15.

Mario Bauernfeind (AUT)

2:14.19 Std.

2023

(23.4.)

1.

Samwel Mailu (KEN)

2:05.08 Std.

(*)

14.

Andreas Vojta (AUT)

2:19.27 Std.

2022

(24.4.)

1.

Cosmas Muteti (KEN)

2:06.53 Std.

Lemawork Ketema (AUT)

2:15.42 Std.

2021

(12.9.)

1.

Leonard Langat (KEN)

2:09.25 Std.

14.

Martin Mistelbauer (AUT)

2:29.22 Std.

2019

(7.4.)

1.

Vincent Kipchumba (KEN)

2:06.56 Std.

11.

Lemawork Ketema (AUT)

2:10.44 Std.

(**)

2018

(22.4.)

1.

Salaheddine Bounasser (MAR)

2:09.29 Std.

10.

Peter Herzog (AUT)

2:16.57 Std.

2017

(23.04.)

1.

Albert Korir (KEN)

2:08.40 Std.

11.

Valentin Pfeil (AUT)

2:14.50 Std.

2016

(10.04.)

1.

Robert Chemosin (KEN)

2:09.48 Std.

13.

Valentin Pfeil (AUT)

2:16.37

2015

(12.04.)

1.

Sisay Lemma (ETH)

2:07.31 Std

12.

Simon Leichleitner (AUT)

2:25.53

2014

(13.04.)

1.

Getu Feleke (ETH)

2:05.41 Std.

11.

Christian Pflügl (AUT)

2:18.00

2013

(14.04.)

1.

Henry Sugut (KEN)

2:08.19 Std.

2012

(15.04.)

1.

Henry Sugut (KEN)

2:06.58 Std.

24.

Roman Weger (AUT)

2:24.53

2011

(17.04.)

1.

John Kiprotich (KEN)

2:08.29 Std.

21.

Roman Weger (AUT)

2:18.24

2010

(18.04.)

1.

Henry Sugut (KEN)

2:08.40

12.

Günther Weidlinger (AUT)

2:14.05

2009

(19.04.)

1.

Gilbert Kirwa (KEN)

2:08.21 Std.

9.

Günther Weidlinger (AUT)

2:12:39

2008

(27.04.)

1.

Abel Kirui (KEN)

2:07:38 Std.

 

12.

Markus Hohenwarter (AUT)

2:18:13

2007

(29.04.)

1.

Luke Kibet (KEN)

2:10:07

14.

Roman Weger (AUT)

2:18:22

2006

(07.05.)

1.

Lahoucine Mrikik (MAR)

2:08:20

10.

Roman Weger (AUT)

2:16:23

2005

(20.05.)

1.

Mubbarak Shami (KAT)

2:12:20

8.

Michael Buchleitner (AUT)

2:16:41

2004

(16.05.)

1.

Samson Kandie (KEN)

2:08:35

5.

Michael Buchleitner (AUT)

2:12:58

2003

(25.05.)

1.

Joseph Chebet (KEN)

2:14:49

4.

Michael Buchleitner (AUT)

2:16:31

2002

(26.05.)

1.

Moses Tanui (KEN)

2:10:25

2001

(20.05.)

1.

Luis Novo (POR)

2:10:28

2000

(21.05.)

1.

Willy Cheruiyot (KEN)

2:08:48

1999

(30.05.)

1.

Andrew Eyapan (KEN)

2:11:41

1998

(24.05.)

1.

Taye Moges (ETH)

2:09:21

1997

(25.05.)

1.

Ahmed Salah (DJI)

2:12:53

1996

(14.04.)

1.

Dube Jillo (ETH)

2:12:51

1995

(23.04.)

1.

Piotr Prusik (POL)

2:15:23

1994

(10.04.)

1.

Joaquim Silva (POR)

2:10:42

1993

(18.04.)

1.

Carlos Patricio (POR)

2:11:00

1992

(26.04.)

1.

Karel David (CZE)

2:13:41

1991

(14.04.)

1.

Karel David (CZE)

2:12:25

1990

(22.04.)

1.

Gidamis Shahanga (TAN)

2:09:28

3.

Helmut Schmuck (AUT)

2:13:17

4.

Gerhard Hartmann (AUT)

2:13:45

1989

(16.04.)

1.

Alfredo Shahanga (TAN)

2:10:29

2.

Gerhard Hartmann (AUT)

2:13:01

1988

(10.04.)

1.

Mirko Vindis (YUG)

2:17:45

2.

Helmut Schmuck (AUT)

2:17:50

1987

(05.04.)

1.

Gerhard Hartmann (AUT)

2:16:10

1986

(13.04.)

1.

Gerhard Hartmann (AUT)

2:12:22

1985

(31.03.)

1.

Gerhard Hartmann (AUT)

2:14:59

1984

(25.03.)

1.

Antoni Niemczak (POL)

2:12:17

(*) Wien-Rekord

(**) Österreichischer Rekord

Vienna City Marathon