Alle Sieger des Wien Marathons

JAHR
NAME
ENDZEIT
2026
(19.4.)
1.
Fanny Kiprotich (KEN)
2:06:54 Std.
9.
Andreas Vojta (AUT)
2:15:07
2025
(6.4.)
1.
Haftamu Abadi (ETH)
2:08:28 Std.
9.
Andreas Vojta (AUT)
2:15.01 Std.
2024
1.
Chala Regasa (ETH)
2:06.25 Std.
15.
Mario Bauernfeind (AUT)
2:14.19 Std.
2023
(23.4.)
1.
Samwel Mailu (KEN)
2:05.08 Std.
(*)
14.
Andreas Vojta (AUT)
2:19.27 Std.
2022
(24.4.)
1.
Cosmas Muteti (KEN)
2:06.53 Std.
Lemawork Ketema (AUT)
2:15.42 Std.
2021
(12.9.)
1.
Leonard Langat (KEN)
2:09.25 Std.
14.
Martin Mistelbauer (AUT)
2:29.22 Std.
2019
(7.4.)
1.
Vincent Kipchumba (KEN)
2:06.56 Std.
11.
Lemawork Ketema (AUT)
2:10.44 Std.
(**)
2018
(22.4.)
1.
Salaheddine Bounasser (MAR)
2:09.29 Std.
10.
Peter Herzog (AUT)
2:16.57 Std.
2017
(23.04.)
1.
Albert Korir (KEN)
2:08.40 Std.
11.
Valentin Pfeil (AUT)
2:14.50 Std.
2016
(10.04.)
1.
Robert Chemosin (KEN)
2:09.48 Std.
13.
Valentin Pfeil (AUT)
2:16.37
2015
(12.04.)
1.
Sisay Lemma (ETH)
2:07.31 Std
12.
Simon Leichleitner (AUT)
2:25.53
2014
(13.04.)
1.
Getu Feleke (ETH)
2:05.41 Std.
11.
Christian Pflügl (AUT)
2:18.00
2013
(14.04.)
1.
Henry Sugut (KEN)
2:08.19 Std.
2012
(15.04.)
1.
Henry Sugut (KEN)
2:06.58 Std.
24.
Roman Weger (AUT)
2:24.53
2011
(17.04.)
1.
John Kiprotich (KEN)
2:08.29 Std.
21.
Roman Weger (AUT)
2:18.24
2010
(18.04.)
1.
Henry Sugut (KEN)
2:08.40
12.
Günther Weidlinger (AUT)
2:14.05
2009
(19.04.)
1.
Gilbert Kirwa (KEN)
2:08.21 Std.
9.
Günther Weidlinger (AUT)
2:12:39
2008
(27.04.)
1.
Abel Kirui (KEN)
2:07:38 Std.
12.
Markus Hohenwarter (AUT)
2:18:13
2007
(29.04.)
1.
Luke Kibet (KEN)
2:10:07
14.
Roman Weger (AUT)
2:18:22
2006
(07.05.)
1.
Lahoucine Mrikik (MAR)
2:08:20
10.
Roman Weger (AUT)
2:16:23
2005
(20.05.)
1.
Mubbarak Shami (KAT)
2:12:20
8.
Michael Buchleitner (AUT)
2:16:41
2004
(16.05.)
1.
Samson Kandie (KEN)
2:08:35
5.
Michael Buchleitner (AUT)
2:12:58
2003
(25.05.)
1.
Joseph Chebet (KEN)
2:14:49
4.
Michael Buchleitner (AUT)
2:16:31
2002
(26.05.)
1.
Moses Tanui (KEN)
2:10:25
2001
(20.05.)
1.
Luis Novo (POR)
2:10:28
2000
(21.05.)
1.
Willy Cheruiyot (KEN)
2:08:48
1999
(30.05.)
1.
Andrew Eyapan (KEN)
2:11:41
1998
(24.05.)
1.
Taye Moges (ETH)
2:09:21
1997
(25.05.)
1.
Ahmed Salah (DJI)
2:12:53
1996
(14.04.)
1.
Dube Jillo (ETH)
2:12:51
1995
(23.04.)
1.
Piotr Prusik (POL)
2:15:23
1994
(10.04.)
1.
Joaquim Silva (POR)
2:10:42
1993
(18.04.)
1.
Carlos Patricio (POR)
2:11:00
1992
(26.04.)
1.
Karel David (CZE)
2:13:41
1991
(14.04.)
1.
Karel David (CZE)
2:12:25
1990
(22.04.)
1.
Gidamis Shahanga (TAN)
2:09:28
3.
Helmut Schmuck (AUT)
2:13:17
4.
Gerhard Hartmann (AUT)
2:13:45
1989
(16.04.)
1.
Alfredo Shahanga (TAN)
2:10:29
2.
Gerhard Hartmann (AUT)
2:13:01
1988
(10.04.)
1.
Mirko Vindis (YUG)
2:17:45
2.
Helmut Schmuck (AUT)
2:17:50
1987
(05.04.)
1.
Gerhard Hartmann (AUT)
2:16:10
1986
(13.04.)
1.
Gerhard Hartmann (AUT)
2:12:22
1985
(31.03.)
1.
Gerhard Hartmann (AUT)
2:14:59
1984
(25.03.)
1.
Antoni Niemczak (POL)
2:12:17
(*) Wien-Rekord
(**) Österreichischer Rekord
Alle Sieger des Wien Marathons
Seit 1984 gibt es das Lauf-Event in Wien. Hier findest du alle Sieger des Vienna City Marathons und die Bestzeiten: