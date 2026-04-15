Am Sonntag findet die 43. Ausgabe des Vienna City Marathons statt!

An diesem Tag wird die Bundeshauptstadt zum Mekka des Laufsports. Rund 49.000 Läuferinnen werden im Rahmen des Events am Samstag und Sonntag erwartet.

Sperren und Einschränkungen im Stadtverkehr

Der ÖAMTC stellt als Mobilitätspartner des Vienna City Marathons sämtliche Verkehrsinformationen für das Wochenende zur Verfügung, Autofahrer:innen müssen aufgrund einiger Sperren mit Verzögerungen rechnen.

Über 40 Straßen sind von den Einschränkungen betroffen. Die ersten Sperren beginnen am Sonntag bereits um 04:15 Uhr, unter anderem im Bereich der Donauuferautobahn bei Kagran und Donau City. Mit einer ersten Entlastung ist ab 10:45 Uhr zu rechnen. Die Ringstraße bleibt am längsten gesperrt.

Alle Straßensperren im Überblick: