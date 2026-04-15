Uhrzeit
Straße
04:15 bis 14:00 Uhr
Wagramer Straße - Reichsbrücke stadteinwärts ab Erzherzog-Karl-Straße
05:45 bis 12:30 Uhr
Reichsbrücke - Erzherzog-Karl-Straße stadteinwärts
05:45 bis 10:45 Uhr
Arbeiterstrandbadstraße zwischen Brigittenauer Brücke und Wagramer Straße
04:15 bis 13:00 Uhr
A22, Ausfahrten Donaucity und Reichsbrücke stadteinwärts
04:15 bis 13:00 Uhr
A22, Ausfahrten Kagran und B8
07:00 bis 14:00 Uhr
Handelskai, Auffahrt auf die Lassallestraße
07:00 bis 10:45 Uhr
Lassallestraße, zwischen Handelskai und Praterstern
07:00 bis 14:10 Uhr
Praterstern
07:00 bis 14:10 Uhr
Praterstraße
07:00 bis 16:00 Uhr
Aspernbrückengasse – Aspernbrücke
07:30 bis 14:10 Uhr
Franzensbrückenstraße, zwischen Praterstern und Untere Donaustraße
08:00 bis 15:30 Uhr
Franzensbrücke, zwischen Dampfschiffstraße und Franzensbrückenstraße Richtung 2. Bezirk
10:00 bis 16:00 Uhr
Franzensbrücke, zwischen Franzensbrückenstraße und Dampfschiffstraße Richtung 3. Bezirk
07:15 bis 16:45 Uhr
Ringstraße, zwischen Julius-Raab-Platz und Operngasse
05:45 bis 19:55 Uhr
Ringstraße, zwischen Operngasse und Stadiongasse
07:30 bis 11:45 Uhr
Ringstraße, zwischen Schottengasse und Franz-Josefs-Kai
von Freitag 20:00 bis Sonntag 20:00 Uhr
Ringstraße, zwischen Stadiongasse und Schottengasse
07:15 bis 12:45 Uhr
Operngasse – Linke Wienzeile, zwischen Ringstraße und Gürtel
08:45 bis 13:00 Uhr
Linke Wienzeile, zwischen Gürtel und Winckelmannstraße
08:45 bis 13:00 Uhr
Linke Wienzeile, zwischen Winckelmannstraße und Schloßallee
08:45 bis 12:45
Schloßallee, Richtung Johnstraße, zwischen Linke Wienzeile und Mariahilfer Straße
08:45 bis 13:25 Uhr
Äußere Mariahilfer Straße (15.Bezirk), zwischen Schloßallee und Gürtel
08:45 bis 13:30 Uhr
Innere Mariahilfer Straße (6./7. Bezirk), zwischen Gürtel und Getreidemarkt
09:00 bis 13:45 Uhr
Maria-Theresien-Straße, zwischen Währinger Straße und Roßauer Lände
08:30 bis 11:45 Uhr
Spittelauer Lände zwischen Gürtelbrücke und Friedensbrücke
08:30 bis 14:00 Uhr
Roßauer Lände ab Friedensbrücke
08:30 bis 14:00 Uhr
Friedensbrücke, Richtung Brigittenau
09:15 bis 14:15 Uhr
Obere Donaustraße – Brigittenauer Lände, zwischen Augartenbrücke und Friedensbrücke
09:15 und 14:15 Uhr
Untere Donaustraße – Obere Donaustraße, zwischen Aspernbrücke und Augartenbrücke
07:30 und 14:15 Uhr
Untere Donaustraße, zwischen Franzensbrücke und Aspernbrücke
08:00 und 15:45 Uhr
A23, Abfahrten Knoten Prater, stadteinwärts
08:00 bis 15:45 Uhr
A4 – Schüttelstraße, stadteinwärts, ab Knoten Prater
08:00 bis 15:45 Uhr
A4 – Schüttelstraße, stadteinwärts, ab Stadionbrücke
08:00 bis 15:45 Uhr
Schüttelstraße, zwischen Stadionbrücke und Franzensbrücke
08:00 bis 15:45 Uhr
Stadionbrücke, Richtung 3. Bezirk
08:00 bis 15:45 Uhr
Stadionbrücke, Richtung 2. Bezirk
10:00 bis 16:00 Uhr
Vordere Zollamtsstraße, Richtung Donaukanal
10:00 bis 16:00 Uhr
Radetzkystraße, gesamter Verlauf
07:15 bis 14:10 Uhr
2er-Linie, Richtung 9. Bezirk, zwischen Friedrichstraße und Universitätsstraße
07:15 bis 14:10 Uhr
2er-Linie, Richtung 6. Bezirk, zwischen Neustiftgasse und Linke Wienzeile
09:00 bis 14:00 Uhr
Währinger Straße, Richtung 1. Bezirk, zwischen Straße des Achten Mai und Maria-Theresien-Straße
08:45 bis 12:30 Uhr
Innerer Gürtel, Richtung Westbahnhof, zwischen Schönbrunner Straße und Mariahilfer Straße
08:45 bis 12:30 Uhr
Äußerer Gürtel, Richtung Hauptbahnhof, zwischen Felberstraße und Schönbrunner Straße
07:30 bis 11:45 Uhr
Franz-Josefs-Kai, ab Salztorbrücke
Vienna City Marathon 2026: Verkehrsinfos und Straßensperren
Am 19. April geht der 43. Vienna-City-Marathon über die Bühne. In der Bundeshauptstadt wird es dadurch zahlreiche Straßensperren geben. Ein Überblick:
Am Sonntag findet die 43. Ausgabe des Vienna City Marathons statt!
An diesem Tag wird die Bundeshauptstadt zum Mekka des Laufsports. Rund 49.000 Läuferinnen werden im Rahmen des Events am Samstag und Sonntag erwartet.
Sperren und Einschränkungen im Stadtverkehr
Der ÖAMTC stellt als Mobilitätspartner des Vienna City Marathons sämtliche Verkehrsinformationen für das Wochenende zur Verfügung, Autofahrer:innen müssen aufgrund einiger Sperren mit Verzögerungen rechnen.
Über 40 Straßen sind von den Einschränkungen betroffen. Die ersten Sperren beginnen am Sonntag bereits um 04:15 Uhr, unter anderem im Bereich der Donauuferautobahn bei Kagran und Donau City. Mit einer ersten Entlastung ist ab 10:45 Uhr zu rechnen. Die Ringstraße bleibt am längsten gesperrt.