Dartspieler des Jahres: Auszeichnungs-Hattrick für Luke Littler

Der Back-to-Back-Weltmeister räumt bei den "PDC Annual Awards" ab. Die Performance des Jahres geht an einen Newcomer.

Dartspieler des Jahres: Auszeichnungs-Hattrick für Luke Littler Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Luke Littler ist auch bei den Jahresauszeichnungen der Professional Darts Corporation (PDC) der große Gewinner.

Der 19-Jährige erhält den wichtigsten Preis und wird zum "PDC Player of the Year" gewählt. Außerdem gewinnt der Doppel-Weltmeister die Kategorien "Fans' Player of the Year" und "Young Player of the Year".

Im Jahr Darts-Jahr 2025 gewann Littler sechs Major-Turniere, darunter auch die mit 2 Millionen Pfund dotierte Weltmeisterschaft.

Deutscher ist Newcomer des Jahres

WM-Finalist Gian van Veen gewann den Preis zum "PDPA Players' Player of the Year." Als "ProTour Player of the Year" wird Gerwyn Price ausgezeichnet.

Justin Hood, einer der Shootingstars der WM, holt sich mit seinem Match gegen Josh Rock die Auszeichnung für die "Televised Performance of the Year."

Als einziger deutschsprachiger Dartspieler räumt Niko Springer den Preis für den besten Newcomer ab.

