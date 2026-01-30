Sportbusiness im Fokus: Das große Finale

Zeit für das große Finale der Talkserie!

Wir diskutieren, wie Marken im Sport echte Wirkung erzielen, welche wirtschaftlichen Entscheidungen Klubs, Fan-Interaktion und Sponsoring beeinflussen – und welche Chancen der kommende Bundesliga-Vermarktungsvertrag ab 2026 für Klubs, Partner und die gesamte Liga eröffnet.

Erneut am Start:

Tom Berger – Head of LAOLA1

Mergim Bresilla – CFO LASK

Stefanie Winkler-Schloffer – Director Marketing Communications, A1

Wolfgang Mayer – Geschäftsführer & Unternehmenssprecher, Backaldrin

Hier ansehen: