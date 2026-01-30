NEWS
Sportbusiness im Fokus: Das große Finale
Bühne frei für das letzte Kapitel der dreiteiligen Sportwirtschafts-Talkserie – erneut in der beeindruckenden Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl.
Zeit für das große Finale der Talkserie!
Wir diskutieren, wie Marken im Sport echte Wirkung erzielen, welche wirtschaftlichen Entscheidungen Klubs, Fan-Interaktion und Sponsoring beeinflussen – und welche Chancen der kommende Bundesliga-Vermarktungsvertrag ab 2026 für Klubs, Partner und die gesamte Liga eröffnet.
Erneut am Start:
Tom Berger – Head of LAOLA1
Mergim Bresilla – CFO LASK
Stefanie Winkler-Schloffer – Director Marketing Communications, A1
Wolfgang Mayer – Geschäftsführer & Unternehmenssprecher, Backaldrin
Hier ansehen: