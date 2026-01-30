NEWS

Sportbusiness im Fokus: Das große Finale

Bühne frei für das letzte Kapitel der dreiteiligen Sportwirtschafts-Talkserie – erneut in der beeindruckenden Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Zeit für das große Finale der Talkserie!

Wir diskutieren, wie Marken im Sport echte Wirkung erzielen, welche wirtschaftlichen Entscheidungen Klubs, Fan-Interaktion und Sponsoring beeinflussen – und welche Chancen der kommende Bundesliga-Vermarktungsvertrag ab 2026 für Klubs, Partner und die gesamte Liga eröffnet.

Erneut am Start:

  • Tom Berger – Head of LAOLA1

  • Mergim Bresilla – CFO LASK

  • Stefanie Winkler-Schloffer – Director Marketing Communications, A1

  • Wolfgang Mayer – Geschäftsführer & Unternehmenssprecher, Backaldrin

Hier ansehen:

Mehr zum Thema

Talk: Marken, Klubführung und die Zukunft der Bundesliga

Talk: Marken, Klubführung und die Zukunft der Bundesliga

Fußball
Transfer-Update: Viele Gerüchte um Salzburg und Sturm

Transfer-Update: Viele Gerüchte um Salzburg und Sturm

Bundesliga
LASK dürfte US-Talent von Messi-Klub testen

LASK dürfte US-Talent von Messi-Klub testen

Bundesliga
Bestätigt! Baller League wird in Deutschland eingestellt

Bestätigt! Baller League wird in Deutschland eingestellt

Fußball
3
Ex-Salzburg-Talent verlässt die Schweiz für Heimatverein

Ex-Salzburg-Talent verlässt die Schweiz für Heimatverein

Regionalligen
Kaufte Bröndby Michael Gregoritsch zum Nulltarif?

Kaufte Bröndby Michael Gregoritsch zum Nulltarif?

International
3
ÖFB-Cup-Viertelfinale heute: LASK - Blau-Weiß Linz

ÖFB-Cup-Viertelfinale heute: LASK - Blau-Weiß Linz

ÖFB-Cup
1

Kommentare

Fußball Sonstiges (Fußball) LASK Raiffeisen Arena Gugl Sport-Talk