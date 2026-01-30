NEWS

Ski LIVE - Abfahrt in Crans Montana: das Ergebnis

Ski LIVE Crans-Montana: Sturz von Ortlieb mit Nummer 1! Alle Ergebnisse und Zeiten der WM-Generalprobe hier.

Generalprobe für die Ski-WM 2027! Heute um 10:00 Uhr stürzen sich die Speed-Queens die „Mont Lachaux“ hinunter.

In Crans-Montana geht es nicht nur um Weltcup-Punkte, sondern um ein kräftiges Ausrufezeichen am Ort der nächsten Weltmeisterschaften. LIVE-Ticker>>>

Ortlieb mit Trainings-Bestzeit

Das Rennen beginnt mit einem Knall: Nina Ortlieb stürzt mit Nummer 1, bleibt aber unverletzt.

Auch die große Favoritin Lindsey Vonn stürzt an dieser Stelle schwer. Nach dem ersten Schock schnallt sie dann aber die Ski an und rutscht selbst ins Tal. Allerdings belastet sie das linke Knie nicht.

Für die zweite heiße ÖSV-Aktie, Cornelia Hütter, ist das Ziel klar: Nach ihrem Sieg in Val d'Isere, aber zuletzt schwachen Ergebnissen, will sie zurück in die erfolgsspur.

Da im Training nicht vom Originalstart gefahren werden konnte, findet das Rennen auf einer verkürzten Strecke statt.

Startzeit & Programm

  • Abfahrt der Frauen: Samstag, 10:00 Uhr (MEZ)

  • Ausblick: Morgen folgt der Super-G der Damen und die Abfahrt der Herren.

🔴 LIVE-Ticker: Abfahrt der Frauen in Crans-Montana

Verfolge hier jede Sektorzeit LIVE: Schlägt Nina Ortlieb auf der verkürzten Strecke zu? Bleibt Lindsey Vonn die Podest-Garantin?

Abfahrt in Crans Montana - das Ergebnis:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

2

