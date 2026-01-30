NEWS

Olympia in Gefahr? Vonn stürzt heftig in Crans-Montana

In einer sehr schwierigen Abfahrt kommt die US-Amerikanerin zu Sturz und landet im Fangnetz. Das linke Knie scheint betroffen zu sein.

Olympia in Gefahr? Vonn stürzt heftig in Crans-Montana Foto: © GEPA
Schlechte Nachrichten für Lindsey Vonn und alle Ski-Fans!

Die US-Amerikanerin kommt bei einem Sprung in der Abfahrt in Crans-Montana mit Startnummer sechs schwer zu Sturz und landet im Fangnetz.

Erst nach wenigen Minuten versucht die Führende im Abfahrtsweltcup langsam mit Hilfe der Pistenarbeiter aufzustehen. Schafft das dann auch, zumindest langsam.

Diagnose noch offen

Nach einer kurzen Unterbrechung steigt sie selbst auf den Ski und versucht langsam den Hang runterzufahren. Doch die Schmerzen im linken Knie scheinen da zu sein. Eine Woche vor den Olympischen Spielen ist das eine ganz bittere Nachricht für Vonn. Eine Diagnose steht noch aus.

Bereits vor ihr kamen mit Nina Ortlieb und Marte Monsen zwei weitere Läuferinnen zu Sturz. Kurz nach Vonns Sturz wird das Weltcup-Rennen dann komplett abgebrochen. Alle Infos >>>

"Ich hoffe, es geht ihr gut", erklärt Vonns Trainer Aksel Lund Svindal kurz nach ihrem Sturz im ORF. "Ein bisschen Schmerzen im linken Fuß und linken Knie hat sie schon, aber ich bleibe positiv."

Die 10 Frauen mit den meisten Abfahrt-Weltcupsiegen

#10 - Isolde Kostner (Italien) - 12 Weltcupsiege
#8 - Marie-Theres Nadig (Schweiz) - 13 Weltcupsiege

Slideshow starten

11 Bilder

