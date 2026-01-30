Marathon-Match! Alcaraz kämpft sich gegen Zverev ins Finale

Carlos Alcaraz steht im Finale der Australian Open!

Der spanische Weltranglistenerste bezwingt die Nummer drei der Welt, Alexander Zverev, mit 6:4, 7:6(5), 6:7 (3), 6:7(4), 7:5. Das Semifinale wird dabei zu einem überragenden Schlagabtausch, der schlussendlich 5:26 Stunden andauert.

Im ersten Satz gelingt Alcaraz beim Stand von 4:4 das Break, das schlussendlich entscheidend für den Satzgewinn ist. Noch umkämpfter ist Satz zwei, in dem der Deutsche seinen Aufschlag zunächst durchbringt, dann das Break zum 2:4 schafft. Dann verliert Zverev aber sein Aufschlagspiel, beim Stand von 3:5, der Satz geht in den Tiebreak - den Alcaraz mit 7:5 für sich entscheidet.

Angeschlagener Alcaraz

Einen Tiebreak braucht es im anschließenden dritten Satz ebenfalls, beide Spieler leisten sich keinen Patzer. Mit 3:7 im Tiebreak holt sich dann Zverev den Satz und verkürzt auf 2:1. Allerdings scheint sich Alcaraz verletzt zu haben, zeigt sich in seinen Bewegungen im dritten Satz stark eingeschränkt, kann nicht mehr voll aufschlagen und muss am rechten Oberschenkel behandelt werden.

Die Partie bleibt trotzdem höchst umkämpft - und braucht im vierten Satz den nächsten Tiebreak. Da zeigen beide Spieler erstmals Nerven, vier Punkte in Folge bringen beide Spieler ihren Aufschlag nicht durch. Dann geht Alcaraz in Führung, Zverev kontert mit einem Ass und stellt dann auf 4:5 im Tiebreak. Das nächste Mini-Break und ein verwerterer Satzball zum 4:7 im Tiebreak führen das Spiel in den Decider.

Sensationelles Comeback

In diesem bewegt sich Alcaraz wieder besser als zuvor, verliert aber direkt das erste Spiel an Zverev. Beide Spieler kämpfen in weiterer Folge sichtlich mit den schwindenden Kräften, die Spielzeit überschreitet die fünf Stunden. Alcaraz kontert beim Stand von 2:3 trotzdem spektakulär per Sprint, holt den Breakball - und verliert dennoch das Game. Auch beim Stand von 3:4 hat Alcaraz zweimal die Chance auf das Break, Zverev wehrt jeweils ab und stellt auf 3:5.

Der Spanier will sich der drohenden Niederlage aber nicht beugen, breakt mit teils fantastischen Bällen zum 5:5 und marschiert mit wenig Gegenwehr zum 6:5. Mit dem ersten Matchball fixiert Alcaraz seinen ersten Finaleinzug bei den Australien Open.

Er zieht dadurch in sein erstes Finale bei den Australian Open ein. Dort trifft er auf Jannik Sinner oder Novak Djokovic. Sie treffen im zweiten Halbfinale im Spiel um das zweite Final-Ticket aufeinander (zum LIVE-Ticker>>>).