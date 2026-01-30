Nach Aufgabe! Lilli Tagger jubelt über Finaleinzug

Lilli Tagger (WTA 155) steht im Finale der Fujairah W100 Championships in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Im Halbfinale setzt sich die Österreicherin nach Aufgabe der Mexikanerin Renata Zarazua (WTA 80) beim Spielstand von 6:2, 3:0 für Tagger durch.

Im Finale wartet am Samstag für die 17-Jährige ein Duell mit der Britin Harriet Dart (WTA 170).