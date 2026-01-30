NEWS

Nach Aufgabe! Lilli Tagger jubelt über Finaleinzug

Die Österreicherin gewinnt gegen die Nummer 80 der Welt den ersten Satz. In Durchgang zwei muss die Gegnerin aus Mexiko aufgeben.

Nach Aufgabe! Lilli Tagger jubelt über Finaleinzug Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Lilli Tagger (WTA 155) steht im Finale der Fujairah W100 Championships in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Im Halbfinale setzt sich die Österreicherin nach Aufgabe der Mexikanerin Renata Zarazua (WTA 80) beim Spielstand von 6:2, 3:0 für Tagger durch.

Im Finale wartet am Samstag für die 17-Jährige ein Duell mit der Britin Harriet Dart (WTA 170).

