FIS bricht Crans-Montana-Abfahrt nach schweren Stürzen ab!

Nachdem drei der sechs Läuferinnen nicht ins Ziel kamen, zieht die FIS die Reißleine. Eine Woche vor Olympia ist das Risiko wohl zu groß.

FIS bricht Crans-Montana-Abfahrt nach schweren Stürzen ab! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Die Frauen-Abfahrt in Crans-Montana ist abgebrochen!

Sehr zum Unmut der Fahrerinnen, die noch im Starthaus stehen, wird das Rennen nach sechs Läuferinnen beendet.

Mit Nina Ortlieb, Marte Monsen und Lindsey Vonn kamen drei der ersten sechs Fahrerinnen bei diffusen Lichtverhältnissen auf einer von Neuschnee gezeichneten Piste schwer zu Sturz.

Die Norwegerin Monsen wurde mit dem Akja abtransportiert, US-Star Vonn dürfte ebenfalls eine Blessur erlitten haben. Ortlieb sagte, sie sei "mit einem blauen Auge davon gekommen".

Vonn zittert um Olympia

"Nach meinem ersten Empfinden fehlt mir nichts", erklärte die Vorarlbergerin im ORF. Vonn stürzte an der gleichen Stelle wie Ortlieb und blieb zunächst liegen (Alle Infos >>>).

Die US-Amerikanerin fuhr schließlich - ihr linkes Knie sichtbar testend - mit den Ski gen Tal, schien aber deutlich angeschlagen zu sein. Ihr Olympia-Traum könnte wackeln, im Zielraum schüttelte die 41-Jährige den Kopf.

Nach einer Pause fuhr ein Vorläufer die Strecke bei einsetzendem Schneefall ab, danach wurde das Rennen abgebrochen.

Die 10 Frauen mit den meisten Abfahrt-Weltcupsiegen

#10 - Isolde Kostner (Italien) - 12 Weltcupsiege
#8 - Marie-Theres Nadig (Schweiz) - 13 Weltcupsiege

1

