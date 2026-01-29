NEWS

Wien bekommt MMA-Jugendstützpunkt

Das Angebot soll auch für Kinder mit eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten eine Chance sein.

Wien bekommt MMA-Jugendstützpunkt Foto: © getty
Am 31. Jänner 2026 startet in Wien der erste gewerkschaftlich organisierte Jugend-Stützpunkt für Mixed Martial Arts (MMA) in Österreich.

Die Initiative der younion-Sportgewerkschaft bietet Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren ein wöchentliches Trainingsangebot mit professioneller Betreuung und kostenloser Ausrüstung. Ziel ist es, sportliche Talente zu fördern und gleichzeitig jungen Menschen unabhängig von finanziellen Möglichkeiten eine Perspektive zu geben.

Werte sollen vermittelt werden

"Wir wollen Talente fördern, aber vor allem auch jenen Jugendlichen eine Perspektive geben, die sich sonst kaum Zugang zu strukturiertem Sport leisten könnten", erklärt Initiator Erwin Tauber.

Trainiert wird ab Ende Jänner (mit Ausnahmen) jeden Samstag von 15:00 bis 17:00 Uhr im 23. Wiener Gemeindebezirk.

Neben Technik und Athletik stehen Werte wie Respekt, Disziplin und Solidarität im Mittelpunkt. Die Gewerkschaft will damit früh Bewusstsein für Fairness, Gesundheit und klare Rahmenbedingungen im MMA schaffen.

