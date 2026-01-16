200.000 Dollar für zehn Darts! Verrückte Prämie in Saudi-Arabien

Erstmals veranstaltet die Professional Darts Corporation (PDC) ein Turnier in Saudi-Arabien.

Für die Premiere des Saudi Arabia Darts Masters, das Teil der World Series ist, hat sich der Hauptsponsor des Turniers etwas besonderes ausgedacht.

Wie u.a. bei der Weltmeisterschaft gibt es auch bei beim Bewerb in Saudi-Arabien einen Preis für einen Neun-Darter. 100.000 Dollar bekommt ein Dartspieler, sofern ihm das perfekte Spiel gelingt.

Mit einem Dart von 100.000 auf 200.000

Damit aber nicht genug: Schafft ein Spieler einen Neun-Darter, hat er danach die Chance, mit einem Dart das Bullseye zu treffen.

Gelingt ihm das, wird das Bonuspreisgeld auf 200.000 Dollar verdoppelt. Das wäre es das höchste Preisgeld, das in der PDC jemals für einen Neun-Darter ausgeschüttet wurde.