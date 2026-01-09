Weltmeister Littler unterschreibt Rekordvertrag

Weltmeister Luke Littler hat nach Angaben seines Sponsors "den größten Vertrag in der Geschichte des Darts-Sports" abgeschlossen.

Zahlen nannte das Unternehmen "Target Darts" zwar nicht, teilte aber mit, dass der 18-Jährige einen "neuen langfristigen Vertrag über mehrere Millionen Pfund" erhalten habe.

Laut der britischen Nachrichtenagentur PA soll Littler die Zusammenarbeit in den kommenden zehn Jahren rund 20 Millionen Pfund (22,92 Mio. Euro) einbringen.

Die Verlängerung des Vertrags soll die außergewöhnlichen Leistungen widerspiegeln, hieß es in einer Mitteilung.

Littler verteidigte letzte Woche den WM-Titel

Littler erklärte, sein Sponsor habe "von Anfang an, an mich geglaubt und ich freue mich sehr, dass wir noch viele weitere Jahre zusammenarbeiten werden".

Der Weltranglistenerste verteidigte am vergangenen Samstag den Titel im Londoner Alexandra Palace dank eines klaren 7:1-Erfolgs gegen den Niederländer Gian van Veen.