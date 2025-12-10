Buzzer Beater! Anaheim Ducks mit Last-Second-Ausgleich

Bis zur allerletzten Sekunde lassen sich die Ahaheim Ducks in der NHL gegen die Pittsburgh Penguins Zeit. Erst eine Sekunde vor dem Ende trifft Becket Sennecke zum 3:3-Ausgleich.

Zuvor geben die Ducks einen zwischenzeitlichen 2:1-Vorsprung aus der Hand, Leo Karlsson beschert im Penalty-Shootout dann sogar noch den Sieg.

Sabres mit Sieg in der Verlängerung

Die Buffalo Sabres geben indes einen sicher geglaubten Sieg fast noch aus der Hand. Treffer von Joshua Doan (20. & 32.) und Tage Thompson (32.) bringen die Sabres gegen die Edmonton Oilers mit dem Deutschen Leon Draisaitl komfortabel in Führung, im Schlussdrittel holen diese den 0:3-Rückstand aber noch auf.

Zwei Sekunden vor Schluss erzielt Superstar Connor McDavid den Ausgleich, Alex Tuch entscheidet die Overtime dann für die Sabres.

Siege für Lightning, Niederlage für Avalanche

Einen klaren 6:1-Erfolg feiern die Tampa Bay Lightning bei den Montreal Canadiens. Beim 6:1-Erfolg führen die Lightning bereits zur ersten Drittelpause mit 3:0. Die Atlantic Division führen sie punktgleich mit den Boston Bruins (5:2-Sieg gegen die St. Louis Blues) an, das Team von Marco Kasper - die Detroit Red Wings - liegt nun einen Zähler dahinter auf Rang drei.

In der Central Division - in der auch die Minnesota Wild mit Marco Rossi spielen - verliert Leader Colorado Avalanche gegen die Nashville Predators nach Penaltys mit 3:4. Die Dallas Stars gewinnen knapp mit 4:3 gegen die Winnipeg Jets.