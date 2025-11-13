Suljovic: "Wenn du nicht gut spielst, ist die Existenz in Gefahr"

Bis heute ist er der einzige deutschsprachige Darts-Spieler, der einen Major-Titel gewinnen konnte.

Neben dem Erfolg bei der Champions League of Darts sorgte Mensur Suljvoic in seiner Karriere für zahlreiche große Momente. Von seinem sensationellen WM-Debüt über das legendäre World-Matchplay-Finale bis hin zu zwei Endspielen beim World Cup.

Im Interview mit LAOLA1 spricht Österreichs bester Dartspieler über seine besten Momente, seine WM-Flaute, die österreichische Dart-Szene und ein (eher nicht) mögliches Karriereende.

LAOLA1: Servus Mensur, gleich zum Start: Wie läuft dein Jahr 2025 bisher?

Suljovic: Da muss ich mich nicht beschweren. Es hätte schlimmer sein können. Es läuft, das Jahr hat gut gestartet, zuletzt habe ich vielleicht ein bisschen nachgelassen. Jetzt muss ich wieder den Fokus auf die WM nehmen. Es schaut sehr gut aus, dass ich mich qualifiziere. Leider hatte ich gesundheitlich auch Probleme, ein bisschen Müdigkeit. Aber schön langsam geht's. Ich hoffe, für 2026 bin ich topfit.

LAOLA1: Im Vergleich zu den letzten Jahren ist ja schon eine Steigerung da, gerade bei der Pro Tour schneidest du gut ab.

Suljovic: Ja, auf jeden Fall. Dort bin ich gut unterwegs, aber leider muss ich mich für die European Tour (Anm., Teil der Pro Tour) qualifizieren, die ist sehr wichtig. Dadurch kannst du dich auch für die großen Turniere qualifizieren. Das fehlt noch, aber ich hoffe, nächstes Jahr.