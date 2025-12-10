Aus für Toronto und Pöltl im NBA-Cup

Jakob Pöltl scheidet mit den Toronto Raptors im Viertelfinale des NBA-Cups aus.

Die Kanadier verlieren am Dienstag (Ortszeit) gegen die New York Knicks 101:117. Der 30-jährige Center aus Wien bilanziert mit zehn Punkten, neun Rebounds, drei Assists und zwei Steals in 24:49 Minuten Einsatzzeit.

Nach vier Siegen in der Gruppenphase des Bewerbs geben die Kanadier gegen die Knicks ihre Chancen auf den Einzug ins Finalturnier in Las Vegas bereits im zweiten Viertel aus der Hand. Nach einem 13:34 in dem Abschnitt liegen sie zur Halbzeit 52:69 zurück und schaffen kein Comeback mehr.

Neben dem am rechten Knie verletzten RJ Barrett fehlt auch der erkrankte Immanuel Quickley. Brandon Ingram erzielt 31 Punkte für die Raptors. New York wird von Jalen Brunson mit 35 Zählern angeführt.

Für Toronto ist das 101:117 die vierte Niederlage hintereinander, die gleichzeitig den Rückfall auf Platz fünf in der Eastern Conference bedeutet. Am Montag gastieren die Kanadier bei den Miami Heat.

Orlando im Halbfinale gegen New York

Der kommende Gegner unterliegt Orlando Magic mit 108:117. Bei den Siegern, die im Halbfinale um den NBA-Cup am Samstag auf die Knicks treffen, ragt Desmond Bane mit 37 Punkten heraus. Franz Wagner, deutscher Topstar im Orlando-Dress, fällt mit einer Verstauchung des linken Sprunggelenks mehrere Wochen aus.

Am Mittwoch geht es zwischen den Oklahoma City Thunder und den Phoenix Suns bzw. den Los Angeles Lakers und Pöltls ehemaligem Club San Antonio Spurs um die weiteren Plätze im Cup-Finalturnier.

Der Bewerb wird zum dritten Mal ausgetragen. 2023/24 haben die Lakers, in der darauffolgenden Saison die Milwaukee Bucks den Titel geholt.