Tampa Bay Buccaneers

20:24-Niederlage gegen die New Orleans Saints

by MatB

Ich war schon überrascht, dass die Bucs diese Saison in unserer Endzone noch nicht wirklich vorgekommen sind. Weder Baker Mayfield in seiner Top Form zu Beginn der Saison noch Emeka Egbuka. Ich hätte aber nicht damit gerechnet, sie nun in dieser Rubrik zu finden.

Es wäre aufgelegt gewesen in dieser Woche für die Tampa Bay Buccaneers. Die Carolina Panthers, ihr einziger ernstzunehmender Gegner um den NFC-South-Titel, hatten eine Bye Week und die Bucs traten zu Hause gegen die New Orleans Saints an, die heuer fast nur enttäuschten und aus meiner Sicht bisher kein vernünftiges Spiel auf den Footballrasen brachten.

Ich denke, 100 von 100 Leuten hätten hier auf die Buccaneers gesetzt, aber was sagte ich schon über Wetten und NFL – das verträgt sich einfach nicht und nein, ich habe nicht gewettet.

Ich habe eher das Gefühl, die Leistungen der Buccaneers werden von Woche zu Woche schlechter. Zu Beginn der Saison waren die Bucs noch sicherer Playoffkanditat und Baker Mayfield einer der Top-MVP-Kandidaten. Nach Woche 14 ist nicht mehr viel davon über.

Zu enttäuschend war die Leistung gegen die so schwachen New Orleans Saints. Ein Alvin Kamara nur ein Schatten seiner selbst, kein QB, keine vernünftige Defense - doch an diesem Tag waren die Tampa Bay Buccaneers noch schlechter.

Die Defense konnte einen QB namens Tyler Shough nicht bremsen. Nein, nicht im Passspiel, sondern eher im Laufspiel. Zwei Touchdowns konnte er erzielen. Der dritte Touchdown wurde ebenfalls am Boden durch RB Devin Neal erzielt. Top-Passempfänger auf Seiten der Saints war ein gewisser Devaughn Vele.

Alles Namen, mit denen wir alle vor der Saison gerechnet haben – Stimmt's?

Ihr "lest" schon, es waren die Bucs, die einen sicher geglaubten Sieg herschenkten - ja, wirklich herschenkten. Neben der Defense war auch die Offense nicht im Stande, die Saints zu schlagen. Ex-MVP-Anwärter Mayfield schaffte nur 122 Yards durch die Luft. Neben einem Touchdown war es auch eine Interception, die Mayfield unterlief - und das beim Stand von 10:7 für sie. Damit hätten sie auf 17:7 "davonziehen" können. Doch stattdessen gingen die Saints neuerlich an diesem Tag in Führung.

Was mir an diesem Spiel besonders auffiel, der vermeintliche "Offense Rookie of the Year" Emeka Egbuka konnte nur zwei der neun Pässe in seine Richtung fangen, dabei einige "furchtbare" Drops, die ich so von ihm nicht gewohnt war bisher. Die Rückkehr von Chris Godwin sollte eigentlich Entlastung für ihn sein, das konnte ich in diesem Spiel nicht erkennen.

Mal sehen, wie sich die Saison noch entwickelt für die Bucs. Eines ist sicher, der Sieger der NFC South ist für jedes Wildcard-Team ein wünschenswerter Gegner. Eines traue ich mir jedoch zu sagen: Wenn die Bucs weiterhin solche Leistungen für den Rest der Saison abliefern, werden sie es nicht sein.