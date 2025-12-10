NEWS

Überraschende Rückkehr von Haaser in St. Moritz

Weniger als ein Jahr nach ihrem Kreuzbandriss wird die ÖSV-Allrounderin ihr erstes offizielles Training für die Abfahrt in St. Moritz bestreiten.

Überraschende Rückkehr von Haaser in St. Moritz Foto: © GEPA
Bei einem Sturz im WM-Super-G riss sich Ricarda Haaser Anfang Februar das Kreuzband.

Etwas mehr als zehn Monate später kehrt die 32-Jährige nun offenbar in den Ski-Weltcup zurück. Haaser steht nämlich auf der Startliste des ersten Abfahrtstrainings von St. Moritz (Rennen Freitag, ab 10.15 im LIVE-Ticker >>>).

Ins Training startet die ÖSV-Allrounderin mit der Nummer 28 - es wäre ein erster wichtiger Schritt für das Comeback. Haasers großes Ziel sind natürlich die Olympischen Spiele in Cortina. Die Innsbruckerin kehrte erst im Oktober auf Schnee zurück, in St. Moritz soll sie laut der "tt" nur das Training bestreiten.

