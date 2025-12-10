Überraschende Rückkehr von Haaser in St. Moritz

Bei einem Sturz im WM-Super-G riss sich Ricarda Haaser Anfang Februar das Kreuzband.

Etwas mehr als zehn Monate später kehrt die 32-Jährige nun offenbar in den Ski-Weltcup zurück. Haaser steht nämlich auf der Startliste des ersten Abfahrtstrainings von St. Moritz (Rennen Freitag, ab 10.15 im LIVE-Ticker >>>).

Ins Training startet die ÖSV-Allrounderin mit der Nummer 28 - es wäre ein erster wichtiger Schritt für das Comeback. Haasers großes Ziel sind natürlich die Olympischen Spiele in Cortina. Die Innsbruckerin kehrte erst im Oktober auf Schnee zurück, in St. Moritz soll sie laut der "tt" nur das Training bestreiten.