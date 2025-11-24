Darts-WM 2026: Das ist der Auftaktgegner von Mensur Suljovic

Bei der 33. Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC) trifft Österreichs Dart-Aushängeschild Mensur Suljovic in Runde eins auf den Kanadier David Cameron.

Suljovic löste sein WM-Ticket als 20. der Pro Tour Order of Merit, Cameron qualifizierte sich über die nordamerikanische CDC Pro Tour für die Titelkämpfe in London, die am 11. Dezember beginnen.

Mögliches Duell mit Littler

In Runde zwei würde Suljovic gemäß der Setzliste auf den Engländer Joe Cullen treffen, der an Position 32 gesetzt ist. Würde der 53-Jährige diese Runde meistern, würde er auf Superstar Luke Littler treffen, der als Titelverteidiger ins Turnier geht. Der 18-Jährige trifft auf Darius Labanauskas aus Litauen.

Nur die ersten beiden Runden werden vor Weihnachten ausgespielt, ab dem 27. Dezember geht es mit Runde drei und dem Achtelfinale weiter. Das Endspiel steigt am 3. Jänner. In diesem Jahr sind erstmals 128 Teilnehmende am Start, weswegen die Top-32 der Weltrangliste erstmals kein Freilos in Runde eins erhalten.