ÖTV-Team erfährt Davis-Cup-Spielort und Belag

Die österreichischen Tennis-Männer bekommen es in der Weltgruppen-Qualifikationsrunde mit Japan auf Hartplatz zu tun.

Die Asiaten gaben ihre Belagswahl am Dienstag bekannt und bestimmten auch den genauen Termin und Austragungsort.

Gespielt wird am Freitag/Samstag 6./7. Februar im Ariake Coliseum im Süden der Hauptstadt Tokio auf Decoturf, einem Hartplatzbelag.

Die Halle verfügt über ein Fassungsvermögen von 10.000 Zuschauern. Gespielt wird ab 6:00 bzw. 5:00 Uhr MEZ.