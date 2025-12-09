NEWS
ÖTV-Team erfährt Davis-Cup-Spielort und Belag
Die Österreicher müssen nach Tokio und auf Hartplatz spielen.
Die österreichischen Tennis-Männer bekommen es in der Weltgruppen-Qualifikationsrunde mit Japan auf Hartplatz zu tun.
Die Asiaten gaben ihre Belagswahl am Dienstag bekannt und bestimmten auch den genauen Termin und Austragungsort.
Gespielt wird am Freitag/Samstag 6./7. Februar im Ariake Coliseum im Süden der Hauptstadt Tokio auf Decoturf, einem Hartplatzbelag.
Die Halle verfügt über ein Fassungsvermögen von 10.000 Zuschauern. Gespielt wird ab 6:00 bzw. 5:00 Uhr MEZ.