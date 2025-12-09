Der FC Liverpool feiert am 6. Spieltag der UEFA Champions League einen 1:0-Auswärtssieg gegen Inter Mailand.

Die vermeintliche Führung durch Konate in Minute 32 zählt nicht, weil Ekitiké den Ball mit der Hand weitergeleitet hatte.

In Halbzeit zwei passiert lange nichts, dann wird der eingewechselte Wirtz von Bastoni im Strafraum am Trikot gezogen, nach VAR-Check gibt es Elfmeter für die "Reds" - eine harte Entscheidung gegen die Hausherren. Ex-Salzburger Szoboszlai verwandelt den Strafstoß souverän.

Spurs gewinnen klar - Danso nur Zuschauer

Kevin Danso und Tottenham feiern indes einen 3:0-Auswärtserfolg über Slavia Prag.

Ein Eigentor von Zima (26.) sowie zwei Elfmetertore von Kudus (50.) und Simons (70.) sorgen in Halbzeit zwei für klare Verhältnisse. Der Österreicher sitzt dabei aber 90 Minuten auf der Bank. ÖFB-Legionär Muhammed Cham kommt in der 76. Minute bei den Hausherren ins Spiel, kann jedoch keine entscheidenden Akzente mehr setzen.

Atalanta Bergamo setzt sich gegen den FC Chelsea mit 2:1 durch. Die Gäste gehen durch Joao Pedro in Führung (28.), doch der eingewechselte Scamacca leitet per Kopfballtor die Wende ein (55.). Den 2:1-Siegtreffer erzielt der Belgier Charles de Ketelare nach einer tollen Einzelaktion (83.).