Vendetta 50: Horvath kämpft um einen Titel, den es noch nie gab

Am 21. März 2026 wird Kampfsport neu geschrieben. Keine Runden. Keine Punktzettel. Keine Schonfrist.

Wenn Benjamin Horvath bei Vendetta Fight Nights 50 den Ring betritt, geht es nicht nur um einen neuen Titel – es geht um ein radikales Bekenntnis zum Ursprung des Kämpfens.

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Bare Knuckle Boxing, ohne Zeitlimit, ohne Unterbrechung. Der Kampf endet erst, wenn einer KO geht oder aufgibt. Vendetta wagt damit ein Experiment, das es in dieser Form noch nie gegeben hat. Und im Zentrum dieser Premiere steht ein Mann, der genau für diese Art von Wahrheit bekannt ist: Benjamin Horvath.

"Das ist kein sportlicher Vergleich mehr", sagt Horvath. "Das ist eine Prüfung. Für den Körper – und für den Kopf."

Der Mann der Titel – und der Rückschläge

Horvath ist kein Unbekannter. Seine Karriere bei Vendetta Fight Nights ist geprägt von Titelkämpfen, Main Events und Momenten, die Fans nicht vergessen. Er hat Gürtel gewonnen, Kämpfe dominiert – und Niederlagen eingesteckt, die ihn sichtbar geprägt haben.

Umso bitterer war die Absage bei Vendetta 48. Eine Lebensmittelvergiftung zwang ihn wenige Stunden vor dem geplanten Fight zum Rückzug.

"Das war einer der schwierigsten Momente meiner Laufbahn", gibt Horvath zu. "Du bist bereit, du bist fokussiert – und dann liegst du flach. Das fühlt sich an wie Versagen, auch wenn du nichts dafür kannst."

Doch aus dem Stillstand wurde eine neue Bühne.

Vendetta 50 – Ein Titel ohne Netz

Statt einer einfachen Neuansetzung entschied sich Vendetta für einen radikalen Schritt: eine neue Disziplin, ein neuer Titel, ein neues Regelwerk. Kein Zeitlimit, keine Rundenpausen, keine taktischen Spielchen.

"Hier kannst du dich nicht verstecken", erklärt Horvath. "Du kannst nicht auf Sicherheit kämpfen. Irgendwann musst du stehen bleiben – und liefern."

Insider sprechen bereits jetzt von einem der härtesten Kämpfe, die je bei Vendetta angesetzt wurden. Nicht wegen des Gegners allein, sondern wegen der kompromisslosen Struktur des Fights.

Warum Horvath?

Dass Vendetta ausgerechnet Benjamin Horvath für diese Premiere auswählte, ist kein Zufall. Der Ungar gilt mental als einer der stabilsten Kämpfer im Kader.

Seine Fähigkeit, Druck auszuhalten, sich anzupassen und auch in chaotischen Phasen ruhig zu bleiben, macht ihn zum idealen Protagonisten dieser neuen Kampfform.

"Benjamin ist keiner, der aufgibt", heißt es aus dem Umfeld der Organisation. "Wenn du sehen willst, wie weit ein Mensch gehen kann, dann setz ihn in so einen Kampf."

Horvath selbst sieht es nüchtern – und doch persönlich: "Dieser Titel wird der erste seiner Art sein. Es geht nicht darum, ihn zu verteidigen. Es geht darum, ihn zu erschaffen."

Ein Kampf für die Geschichte

Am Abend des 21. März wird es keinen Countdown geben, der Sicherheit vermittelt. Keine Runde, die überstanden werden muss. Nur den Moment, in dem einer der beiden nicht mehr weiterkann.

Für Horvath ist das kein Risiko – es ist eine Berufung.

"Wenn du Kampfsport wirklich liebst, dann liebst du die Wahrheit", sagt er. "Und Wahrheit kennt keine Pausen."

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FAKTEN ZUR TITELNACHT

· Event: Vendetta Fight Nights 50

· Datum: 21.03.2026

· Disziplin: Bare Knuckle Boxing –No Rounds

· Regel: Fight bis K.O. oder Aufgabe

· Besonderheit: Erstmals wird ein Titel in dieser neuen Disziplin vergeben

· Protagonist: Benjamin Horvath

Vendetta 50 wird kein gewöhnlicher Kampfabend. Es wird ein Test. Für den Sport. Für die Organisation. Und vor allem für einen Mann, der bereit ist, alles zu geben – ohne Netz, ohne Zeit, ohne Ausrede.

Benjamin Horvath kämpft nicht um Punkte. Er kämpft um Wahrheit.