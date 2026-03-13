Vendetta Fight Nights feiern im Hallmann Dome Jubiläum

Am 21. März 2026 erreicht eine der traditionsreichsten Kampfsportreihen Österreichs einen besonderen Meilenstein: Die Vendetta Fight Nights 50 feiern ihre 50. Ausgabe.

Schauplatz der Jubiläumsveranstaltung ist erneut der Hallmann Dome, der sich an diesem Abend in eine Arena für internationale Kampfsport-Action verwandeln wird.

Seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2011 entwickelte sich die Vendetta-Serie zu einer festen Größe der europäischen Kampfsportszene. Über Jahre hinweg brachte die Promotion Kämpfer aus ganz Europa nach Wien und kombinierte verschiedene Disziplinen – von MMA über K1 bis hin zu kompromisslosen Bare-Knuckle-Fights. Die Jubiläumsausgabe soll diese Vielfalt besonders eindrucksvoll widerspiegeln.

Titelkampf im Mittelpunkt

Im sportlichen Zentrum der Veranstaltung steht ein hochkarätiger Bantamgewicht-Titelkampf: Der ungeschlagene Champion Pavel Andrusca verteidigt seinen Gürtel gegen den brasilianischen Herausforderer Vinicius Salvador.

Andrusca gilt als taktisch disziplinierter Kämpfer, der seine Gegner mit kontrolliertem Druck und technischer Präzision dominiert. Salvador hingegen steht für den explosiven brasilianischen Stil: aggressiv, dynamisch und jederzeit gefährlich – sowohl im Stand als auch im Bodenkampf. Das Duell verspricht einen klassischen Stilkontrast, bei dem Strategie auf Kreativität trifft.

Internationale Kämpfer und österreichische Hoffnungsträger

Neben dem Titelkampf wartet die Fightcard mit zahlreichen internationalen und lokalen Namen auf. Insgesamt sind rund 17 Kämpfe geplant, mehrere Gürtel stehen auf dem Spiel.

Besonders im Fokus der österreichischen Fans steht Patrick Rainer, der vor heimischem Publikum gegen den Brasilianer Maikon Gustavo antritt. Der Kampf wird als Boxduell mit MMA-Handschuhen ausgetragen – ein Format, das für spektakuläre Schlagabtausche bekannt ist.

Rainer will nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen wieder ein sportliches Ausrufezeichen setzen. Vor heimischem Publikum im Hallmann Dome könnte dieser Kampf für ihn ein wichtiger Wendepunkt sein.

Bare-Knuckle-Action und besondere Showkämpfe

Typisch für die Vendetta Fight Nights ist die Mischung verschiedener Kampfsportformate. Auch bei der Jubiläumsausgabe wird ein Schwerpunkt auf Bare-Knuckle-Boxing liegen – einer der härtesten Varianten des Kampfsports, bei der ohne klassische Boxhandschuhe gekämpft wird.

Darüber hinaus sind weitere Kämpfe in MMA, K1 und speziellen Showformaten geplant. Diese Mischung macht die Veranstaltung seit Jahren zu einem besonderen Event für Kampfsportfans.

Jubiläum mit Geschichte

Mit der 50. Ausgabe erreicht die Eventreihe einen bedeutenden Meilenstein. Seit fast 15 Jahren gehört Vendetta zu den wichtigsten Plattformen für Kampfsport in Österreich und hat zahlreiche lokale Talente auf den Weg zu internationalen Karrieren begleitet.

Die Jubiläumsshow verspricht daher nicht nur sportliche Highlights, sondern auch einen Rückblick auf die Entwicklung einer Promotion, die sich vom lokalen Event zu einer festen Größe im europäischen Kampfsportkalender entwickelt hat.

Ein Abend für Kampfsportfans

Wenn sich am 21. März die Käfigtür im Hallmann Dome schließt, erwartet die Fans ein intensiver Abend mit spektakulären Fights, emotionalen Momenten und einer Atmosphäre, die nur Live-Kampfsport erzeugen kann.

Die Vendetta Fight Nights 50 sind mehr als nur ein weiteres Event – sie sind ein Jubiläum, das die Geschichte der Promotion feiert und gleichzeitig den Blick in die Zukunft richtet.

