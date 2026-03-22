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ÖHB-Männer kennen ihren WM-Playoff-Gegner

Der Gegner der österreichischen Handballer setzte sich gegen Lettland durch.

ÖHB-Männer kennen ihren WM-Playoff-Gegner Foto: © GEPA
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Österreichs Handball-Männer bekommen es im Playoff für die WM 2027 wie erwartet mit Polen zu tun.

Die Polen setzten sich in der ersten Qualifikationsrunde gegen Lettland sicher mit einem Gesamtscore von 66:49 durch. Das Playoff-Hinspiel steigt am 13. Mai (18.00 Uhr) in Graz.

"Dass wir im WM-Playoff auf Polen treffen, ist keine große Überraschung. Auf uns warten zwei schwere Spiele. Unser Ziel ist die WM 2027", erklärte ÖHB-Teamchef Iker Romero.

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