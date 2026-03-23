NEWS

Nach öffentlichem Zwist: Ex-Salzburger zurück im Schweiz-Kader

Der Ex-Salzburger kritisierte öffentlich die Schweizer Kaderpolitik. Nach eineinhalb Jahren ist er unverhofft wieder zurück.

Nach öffentlichem Zwist: Ex-Salzburger zurück im Schweiz-Kader Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Noah Okafor und das Schweizer Nationalteam haben eine schwierige Vorgeschichte. Die Beziehung zu Teamchef Murat Yakin gilt als kompliziert.

Kurz vor der EM 2024 beschwerte sich der Angreifer hinter dem Rücken des Trainers beim Verband über mangelnde Einsatzeiten. Während des Turniers kam er dann gar nicht zum Zug und soll sich fragwürdig verhalten haben. Der Vorwurf: Okafor sei kein Teamplayer.

Okafor mit Kritik-Interview

Die Türe zurück ins Nationalteam galt lange als zu. Im November schoss er in einem Interview mit "The Athletic" gegen den Verband: "Für mich ergibt das keinen Sinn. Ich kann sagen, es macht mich traurig, weil sie mir nicht einmal schreiben oder anrufen, um zu sehen, wie es mir geht."

Okafor sei auf der Abrufliste gewesen, ohne ihn zu fragen, ob er überhaupt fit sei. Nach einem laut "Blick" konstruktiven Gespräch im Februar gibt es jetzt die Rückkehr. Nati-Direktor Pierluigi Tami, Teamchef Yakin und Okafor hätten die Dinge wieder geklärt.

Jetzt wurde er für den verletzten Filip Ugrinic nachnominiert. Erst kürzlich feierte Okafor für Leeds United die Rückkehr aus einer Verletzungspause.

Mehr zum Thema

Bosnien-Teamchef erhebt Vorwürfe gegen Pentz-Trainer

Bosnien-Teamchef erhebt Vorwürfe gegen Pentz-Trainer

FIFA WM
4
Trotz Traumsaison: Ex-Rapidler fehlt im Kroatien-Kader

Trotz Traumsaison: Ex-Rapidler fehlt im Kroatien-Kader

FIFA WM
2
Verliert der DFB ein Leipzig-Toptalent an Franco Fodas Kosovo?

Verliert der DFB ein Leipzig-Toptalent an Franco Fodas Kosovo?

FIFA WM
2
Das ist das neue ÖFB-Auswärtstrikot für die WM 2026

Das ist das neue ÖFB-Auswärtstrikot für die WM 2026

ÖFB-Team
25
ICE-Playoffs heute: KAC - Fehervar, Spiel 5

ICE-Playoffs heute: KAC - Fehervar, Spiel 5

ICE Hockey League
Kehl-Nachfolger: BVB erzielt Einigung mit Top-Kandidat

Kehl-Nachfolger: BVB erzielt Einigung mit Top-Kandidat

Deutsche Bundesliga
3
Norwegens Biathlon-Erfolgscoach kehrt nach Frankreich zurück

Norwegens Biathlon-Erfolgscoach kehrt nach Frankreich zurück

Biathlon
1

Kommentare

FIFA WM 2026 Noah Okafor Schweiz (Team, Fußball) Murat Yakin