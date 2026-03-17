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Fight Nights 50: UFC-Kämpfer fordert Vendetta-Champ heraus

Vinicius Salvador steigt bei den Vendetta Fight Nights 50 wieder in den Käfig und fordert den amtierenden Vendetta Bantamweight-Champion heraus.

Fight Nights 50: UFC-Kämpfer fordert Vendetta-Champ heraus Foto: © Vendetta Fight Nights
Textquelle: © LAOLA1
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Der brasilianische MMA-Kämpfer Vinicius Salvador, auch bekannt unter seinem Spitznamen "Fenômeno", ist einer der härtesten und actiongeladensten Bantamweight-Athleten seiner Generation.

Mit einer beeindruckenden Profi-Bilanz von 14 Siegen und sieben Niederlagen gehört er zu den aktivsten Kämpfern im internationalen MMA-Zirkus – und er bringt reichlich Erfahrung aus der Ultimate Fighting Championship (UFC) mit nach Europa.

Ein UFC-Kämpfer mit internationaler Erfahrung

Salvador wurde am 24. Juli 1996 in Varginha, Brasilien, geboren und ist seit 2014 als Profi-MMA-Kämpfer aktiv.

In der prestigeträchtigsten MMA-Organisation der Welt, der UFC, debütierte er im Dezember 2022 im Bantamgewicht. Dort trat er in mehreren hochkarätigen Kämpfen gegen etablierte Gegner wie Adrian Yanez, CJ Vergara und Victor Altamirano an – ein Sprung auf die große Bühne, den nur wenige internationale Kämpfer erfolgreich meistern.

Während seiner Zeit in der UFC überzeugte Salvador durch seine explosive Schlagkraft und aggressiven Kampfstil: Er ist bekannt dafür, Kämpfe schnell und mit viel Risiko zu gestalten, was sich in 13 Knockout-Siegen und einer Submission-Finishing-Siegerausbeute zeigt. Viele seiner Erfolge erzielte er bereits im ersten Durchgang, was seine beeindruckende Schlagkraft und offensive Effizienz unterstreicht.

Auch wenn seine UFC-Ergebnisse durch Herausforderungen geprägt waren und er am Ende nicht im Kader verblieb, ist die Erfahrung auf der größten MMA-Bühne der Welt ein bedeutender Meilenstein in seiner Karriere. Seine Zeit in der Organisation hat ihm nicht nur internationale Bekanntheit, sondern auch unersetzliche Erfahrung gegen Weltklasse-Konkurrenz beschert.

Der Weg zurück – Vendetta Fight Nights 50

Am 21. März 2026 steigt Vinicius Salvador wieder in den Käfig – und wie könnte das besser passieren als im Hauptkampf einer Jubiläumsveranstaltung? Bei den Vendetta Fight Nights 50, einem der größten MMA-Events Europas im Hallmann Dome in Wien, fordert er den amtierenden Vendetta Bantamweight-Champion Pavel Andrusca heraus.

Andrusca, ein ungeschlagener Champion aus Moldawien mit explosiver Schlagkraft und einer makellosen Bilanz, stellt sich dem erfahrenen Brasilianer im vermutlich spektakulärsten Bantamgewicht-Match des Jahres.

Für Salvador ist dieser Titelkampf nicht nur ein Kampf um Silberware – er ist eine Chance zur absoluten Revanche und Bestätigung seiner internationalen Klasse nach der UFC-Ära.

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Warum dieser Kampf zählt

Für die Vendetta Fight Nights bedeutet dieser Fight mehr als nur ein weiterer Titelkampf:

· Es trifft ein erfahrener Veteran mit globaler Erfahrung auf einen aufstrebenden Champion.

· Es ist ein strategischer Showdown zwischen Erfahrung, Härte und Tempo.

· Für Salvador ist es eine Möglichkeit, seine Karriere auf ein neues Level zu katapultieren und sich erneut als internationale MMA-Größe zu positionieren.

Auf die Fans wartet ein spektakulärer Bantamweight-Kampf, bei dem zwei Kämpfer mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, aber gleicher Ambition aufeinandertreffen.

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