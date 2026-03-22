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BC Vienna unterliegt Belgrad in der ABA-League

Die Wiener müssen sich den Serben vor heimischem Publikum geschlagen geben.

BC Vienna unterliegt Belgrad in der ABA-League Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Die Basketballer von BC Vienna haben in der Zwischenrunde (Play-out) der ABA League eine Heimniederlage kassiert.

Die Wiener unterliegen am Sonntag dem Tabellennachbarn KK FMP Belgrad mit 89:98 (44:52).

Mit 32 Punkten ist Souleymane Boum der punkte-stärkste Spieler der Wiener. In 36:29 Minuten gelingen ihm vier Rebounds, sieben Assists und vier von sechs versuchten Dreiern.

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