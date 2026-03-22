BC Vienna unterliegt Belgrad in der ABA-League

Die Basketballer von BC Vienna haben in der Zwischenrunde (Play-out) der ABA League eine Heimniederlage kassiert.

Die Wiener unterliegen am Sonntag dem Tabellennachbarn KK FMP Belgrad mit 89:98 (44:52).

Mit 32 Punkten ist Souleymane Boum der punkte-stärkste Spieler der Wiener. In 36:29 Minuten gelingen ihm vier Rebounds, sieben Assists und vier von sechs versuchten Dreiern.