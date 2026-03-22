Alcaraz, Carlos ALC
Korda, Sebastian KOR
Endstand
1:2
3:6 , 7:5 , 4:6
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Alcaraz scheitert beim Miami-Masters überraschend früh

Der Spanier muss sich beim ATP-1000-Turnier in der dritten Runde dem US-Amerikaner Sebastian Korda in drei Sätzen beugen.

Alcaraz scheitert beim Miami-Masters überraschend früh Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Überraschung in Miami!

Carlos Alcaraz scheidet beim ATP-1000-Turnier schon in der dritten Runde aus. Er verliert gegen Sebastian Korda 3:6, 7:5, 4:6. Der US-Amerikaner ist die Nummer 36 der Welt.

Im ersten Satz reicht Korda ein Break zum 5:3, auch im zweiten Satz sieht es für Alcaraz lange Zeit schlecht aus. Der Australian-Open-Sieger liegt bereits 3:5 zurück, Korda müsste nur noch ausservieren. Doch der Spanier kämpft sich zurück und holt sich den zweiten Satz noch mit 7:5.

Im entscheidenden dritten Satz bringt Korda seinen Aufschlag immer durch, Alcaraz bei 3:3 dagegen nicht. Diesmal schafft es Korda auch den Sack zuzumachen, er wirft damit die Nummer eins aus dem Turnier.

Eine Runde weiter ist dagegen Alexander Zverev, der Deutsche bezwingt den US-Amerikaner Martin Damm 6:2, 6:4.

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