Gänsehaut! Mega-Choreo für verstorbenen Ex-Rapid-Goalie Koch

Gänsehaut in Düsseldorf!

Nach dem Tod von Ex-Spieler Georg Koch (54) veranstalten die Fans der Fortuna eine Mega-Choreo für den einstigen Schlussmann.

"Kämpfer bis zum bitteren Ende - Legende für immer", ist dort zu lesen. Die Choreo geht von den unteren Plätzen des Oberrangs aus über den ganzen Unterrang. Der Klub veranstaltete auch eine Schweigeminute für den Verstorbenen.

Koch spielte zwischen 1991 und 1997 zu Beginn seiner Karriere für die Fortuna. Beendet hat er seine aktive Laufbahn 2008/09 im Trikot des SK Rapid.