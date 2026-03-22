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Der nächste Titel! Ofner gewinnt Doppel-Challenger in Murcia

Der Steirer siegt mit seinem libanesischen Partner. Lucas Miedler scheidet mit Francisco Cabral in Miami aus.

Der nächste Titel! Ofner gewinnt Doppel-Challenger in Murcia Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Sebastian Ofner gewinnt am Wochenende an der Seite des Libanesen Benjamin Hassan einen Doppel-Challenger.

Ofner/Hassan setzten sich in Murcia gegen die als Nummer zwei gesetzten Polen Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski 6:3,6:4 durch. Im Einzel war das ÖTV-Ass im Viertelfinale ausgeschieden.

Ofner Erfolgslauf endet im Viertelfinale von Murcia

Miedler in Miami out

Beim ATP-1000-Turnier in Miami unterlag Lucas Miedler mit seinem portugiesischen (Noch-)Partner Francisco Cabral in der ersten Runde den topgesetzten Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG) 4:6,7:5,5:10.

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