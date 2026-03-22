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Der nächste Titel! Ofner gewinnt Doppel-Challenger in Murcia
Der Steirer siegt mit seinem libanesischen Partner. Lucas Miedler scheidet mit Francisco Cabral in Miami aus.
Sebastian Ofner gewinnt am Wochenende an der Seite des Libanesen Benjamin Hassan einen Doppel-Challenger.
Ofner/Hassan setzten sich in Murcia gegen die als Nummer zwei gesetzten Polen Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski 6:3,6:4 durch. Im Einzel war das ÖTV-Ass im Viertelfinale ausgeschieden.
Ofner Erfolgslauf endet im Viertelfinale von Murcia
Miedler in Miami out
Beim ATP-1000-Turnier in Miami unterlag Lucas Miedler mit seinem portugiesischen (Noch-)Partner Francisco Cabral in der ersten Runde den topgesetzten Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG) 4:6,7:5,5:10.