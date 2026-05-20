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Hypo NÖ im Halbfinal-Hinspiel gegen Fivers mit klarem Sieg

Der Serienmeister der WHA entscheidet die erste Partie für sich. Morgen treffen Tulln und Atzgersdorf aufeinander.

Hypo NÖ im Halbfinal-Hinspiel gegen Fivers mit klarem Sieg Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Serienmeister Hypo NÖ hat das Halbfinal-Hinspiel der Frauen-Handball-Liga (WHA) gegen die MGA Fivers am Mittwoch auswärts in Wien klar mit 32:20 (20:10) gewonnen.

Die Retourpartie geht am Sonntag in der Südstadt über die Bühne.

Im zweiten Semifinale treffen am Donnerstag bzw. am Sonntag UHC Tulln und der erstmalige Grunddurchgangssieger WAT Atzgersdorf aufeinander.

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