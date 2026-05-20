Hypo NÖ im Halbfinal-Hinspiel gegen Fivers mit klarem Sieg

Serienmeister Hypo NÖ hat das Halbfinal-Hinspiel der Frauen-Handball-Liga (WHA) gegen die MGA Fivers am Mittwoch auswärts in Wien klar mit 32:20 (20:10) gewonnen.

Die Retourpartie geht am Sonntag in der Südstadt über die Bühne.

Im zweiten Semifinale treffen am Donnerstag bzw. am Sonntag UHC Tulln und der erstmalige Grunddurchgangssieger WAT Atzgersdorf aufeinander.