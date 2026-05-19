BSL: Gunners Oberwart ziehen ins Finale ein

Das Finale in der BSL steht fest!

Die Oberwart Gunners haben mit einem 84:83-Heimsieg nach Verlängerung gegen den BC Vienna die "best-of-5"-Semifinalserie mit 3:2 für sich entschieden und sind nun Finalgegner der Kapfenberg Bulls, die sich mit einem 3:0 über Graz bereits vor einer Woche für die Endspielserie der win2day Basketball Superliga qualifiziert hatten.

Der Titelverteidiger aus dem Burgenland gab in einem an Spannung kaum zu überbietenden Showdown in "Game 5" zweimal eine zweistellige Führung aus der Hand, blieb aber konzentriert und hatte am Ende auch das Glück des Tüchtigen: Wien vergab in den letzten 26 Sekunden der Verlängerung zwei Mal die Chance auf den Sieg.

Für Oberwart waren Glenn Taylor mit 23 Punkten und Ian Martinez mit 21 Zählern die besten Werfer.

Finalserie startet am Samstag

Die Gunners, die die letzten beiden Saisonen jeweils den Titel holten, stehen zum dritten Mal in Folge in der Finalserie und halten nun bei acht gewonnenen Playoff-Serien in Folge.

Die im Modus "best-of-5" gespielte Finalserie gegen die Kapfenberg Bulls beginnt am Samstag, den 23. Mai, um 18:00 Uhr in der Sporthalle Walfersam. Bereits am Pfingstmontag, 25. Mai (18:00 Uhr), folgt Spiel zwei in Oberwart.

Die gesamte Finalserie wird live auf ORF Sport+ und ORF ON übertragen.